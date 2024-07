Emmanuel Restrepo nombró los participantes que le cayeron mal en ‘La Casa de los Famosos’

Dos semanas después de finalizar ‘La Casa de los Famosos’, el actor Emmanuel Restrepo confesó quiénes de los participantes le cayeron mal durante su estadía en el programa de RCN. El artista, quien se desempeñó como host digital del formato televisivo, también opinó sobre si le gustaría entrar como concursante a este tipo de espacios en un futuro.

PUBLICIDAD

En una entrevista concedida a Los 40 Colombia, el joven, conocido por su papel antagónico en la bioserie ‘Rigo’ como Carmelo Rendón, habló sobre la posibilidad de vivir encerrado en una casa por cuatro meses junto a otras celebridades de diferentes personalidades.

Restrepo recordó que cuando la producción le propuso primero entrar como concursante, ya había finalizado las grabaciones de la segunda temporada de ‘La primera vez’ y rechazó la oferta pues venía de una rutina extenuante de trabajo. “Entonces yo lo último que quería era encerrarme en una casa y había unos argumentos ahí de que yo no voy a hacer eso, pero después de verla y después de estar ahí, volvería a decir que no”, expresó.

Emmanuel señaló que las personas que aceptan este tipo de propuestas son muy “tesas y berracas”. “Yo no creo que sería capaz de estar ahí, me odiarían. Todo lo que construí con Carmelo se destruiría, todo el mundo me odiaría”, aseguró. Añadió además que no sería fácil para él convivir con otras personas y no toleraría que le dijeran comentarios negativos o tener que compartir el baño. Enfatizó que él no es alguien que tenga la capacidad espontánea de hacer contenido frente a una cámara como lo hacen otras personas, refiriéndose a figuras públicas como Karen Sevillano y Ornella Sierra.

Emmanuel Restrepo habló sobre quiénes le cayeron mal en ‘La Casa de los Famosos’

Al ser consultado sobre quién de los participantes le cayó mal durante las grabaciones del reality, Restrepo mencionó que dos de ellos tuvieron una actitud poco agradable en los últimos episodios del programa.

“Siento que al final, como los galácticos quedaron como muy rayados, como por cosas y entonces en los últimos días sentí de Martha (Isabel Bolaños) y José Miel sobre todo así como (gestos) y ya como que maric… es un personaje, es un juego, pero de hecho nunca me cayeron mal, todos me parecían muy tesos”, dijo el paisa.

Finalmente, Emmanuel enfatizó que los artistas se tomaron todo muy personal, olvidando que se trató de un juego para llevar entretenimiento al público.