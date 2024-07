Catherine Siachoque “salvó” a Miguel Varoni en la segunda temporada de ‘Pedro el escamoso’ ¿Qué hizo?

Catherine Siachoque y Miguel Varoni, una de las parejas más sólidas del entretenimiento latinoamericano, celebraron recientemente su vigésimo quinto aniversario de matrimonio, demostrando no solo su amor inquebrantable sino también su complicidad y apoyo mutuo en todas las facetas de la vida, tanto personal como profesional.

PUBLICIDAD

Con el resurgimiento de las secuelas de telenovelas icónicas, ‘Pedro el Escamoso’ no fue la excepción, presentando una nueva versión que explora la vida actual de sus personajes memorables. Durante la presentación de esta nueva entrega a los medios de comunicación, Siachoque acompañó a su esposo y compartió una anécdota reveladora sobre su contribución al regreso del icónico personaje interpretado por Miguel Varoni.

“A veces hay cosas que se vuelven un poco icónicas, como las botas de Pedro, que eran realmente sus botitas. Tenían mucha historia y yo no sabía qué hacer con ellas. Pensé en subastarlas, regalarlas... me preguntaba qué hacer con estas botas, y resulta que Dios no me daba ideas para tenerlas ahí guardadas para ‘Pedro el Escamoso dos’”, recordó Siachoque con nostalgia.

La sorpresa llegó cuando Miguel le reveló que estaban planeando una nueva versión de la telenovela, y Catherine rescató las botas originales utilizadas en la caracterización de Pedro. Miguel no pudo contener su asombro al ver que su esposa había conservado tan cuidadosamente ese distintivo atuendo que lo hizo famoso.

“Entonces, las tenía ahí guardadas. Cuando Miguel me dijo que íbamos a hacer esto, me dijo: ‘Tienes que empezar a buscar cómo estaría todo’. Saqué las botas y él me preguntó sorprendido: ‘¿Qué es eso?’ Las botas. ‘¿Cómo tienes las botas?’ Siempre estuvieron ahí, como mi vestido de novia, siempre han estado”, compartió emocionada Catherine.

La historia no solo conmovió profundamente a Miguel, sino que también destacó el profundo amor y respeto que Catherine tiene por su esposo, guardando objetos que simbolizan momentos importantes de su carrera artística conjunta. Este gesto reflejó no solo la conexión única entre la pareja, sino también el legado duradero de una de las telenovelas más queridas por el público latinoamericano.