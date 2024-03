‘Maluma Style’: Miguel Varoni dejó de lado el afro y sorprendió con su cambio de look

El actor Miguel Varoni sigue dando de qué hablar por su particular forma de ser, puesto que no le teme al qué dirán y tiene clara que su personalidad es la que lo ha llevado a conseguir importantes papeles en la televisión nacional. Luego de su personaje de ‘Pedro el escamoso’, el esposo de Catherine Siachoque ha sorprendido con sus distintos cambios de looks y las intervenciones quirúrgicas que se practicó luego de perder peso, para hacer que su cara luciera con menos signos de la edad, pero ahora, su más reciente cambio en su cabellera, hizo reír a más de uno que lo llamó, “Maluma Varoni”.

El argentino de 29 años de edad, divirtió al jugar una vez más con su cabello, que en algún mommento llegó largo en la parte de atrás para su icónico personaje y que con los años lució lleno de canas, para después llevarlo en afro oscuro.

Lea también: “No eres el amor de mi vida”: Miguel Varoni sorprendió con su mensaje de cumpleaños a Catherine Siachoque tras 25 años juntos

Ahora, el actor fue por un cambio de look donde su barbero y sorprendió con unas trenzas al mejor estilo de Maluma, además su barba quedó más pulida para parecerse aún más al cantante paisa, por lo que entre risas y ya sin su afro color castaño oscuro que llevaba en los últimos meses, dijo: “Maluma es genio... Maluma, voy por ti, papá”.

El cambio de Varoni fue tan positivo que comenzaron a llegarle halagos en su publicación, puesto que el cabello recogido con las trenzas hacia atrás con todo el estilo del artista de reguetón, le sienta muy bien, le deja más visible los rasgos de su rostro y lo llena de “flow”.

Lea también: “Aún estoy en alto riesgo”: Miguel Varoni habla sobre la prevención de esta terrible enfermedad