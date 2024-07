Mancuso lució una prenda de cinco millones de pesos en su primera aparición en público

Hace tan solo unos días, Nelson Menjura, abogado de Salvatore Mancuso aseguró que el exlíder paramilitar quedaría en libertad,“Ya estamos a la espera prácticamente de la salida de Mancuso. Todo gracias a la revisión de pruebas”, mencionó su abogado. Dicha liberación se hizo efectiva el pasado 10 de julio en horas de la tarde.

“La libertad de Salvatore no está supeditada a la decisión de la coalición de competencias por la Corte Constitucional. Las jurisdicciones que están en conflicto, es decir, la JEP y Justicia y Paz, ambas han remitido al Inpec certificaciones actualizadas respecto de que no se requiere y no hay medida de aseguramiento en contra de Salvatore”, añadió.

¿Cuánto valen las gafas que usó Salvatore Mancuso?

En medio de su primera aparición ante los medios de comunicación, el exlíder paramilitar apareció con unas gafas de la marca francesa Cartier, avaluada en el mercado por un poco más de $5.000.000 millones de pesos colombianos. Dicha edición de las gafas ya se encuentra descontinuada a nivel internacional. Pese a que existen algunas versiones parecidas en el mercado, dicha referencia en específico ya podría entrar en la categoría de vintage o retro. Y es que a pesar de desconocer el valor de resto de su ‘outfit’, Mancuso no perdió la oportuidad de presumir sus ‘lujitos’ al quedar en libertad.

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Mancuso al quedar en libertad?

“No hay justificación alguna, para el daño y el inmenso dolor que les causamos y las atrocidades cometidas. Reconozco el intenso dolor y pido perdón por ello. Mi regreso a Colombia no sanará esas heridas… pero sí aportaré todo lo que está a mi alcance para ayudar a cicatrizarlas”, dijo Mancuso.