Daniel Arenas se desahogó por el injusto reclamo de uno de sus colegas, “pensé que nunca iba a hacer esto”

Daniel Arenas es un famoso actor colombiano, quien se ha convertido en una de las figuras más destacadas del entretenimiento en Colombia. Los inicios del bumangués se dieron con su participación en el ‘reality’, ‘Protagonistas de nuestra tele’ de RCN Televisión. Si bien, el triunfo se le escapó de las manos, posteriormente le dio paso a su faceta como actor siendo parte de producciones como ‘Los reyes’, ‘Corazón indomable’ y ‘La gata’. Años más tarde y gracias a su talento llegó a la televisión mexicana y luego siendo parte de la cadena Telemundo llevando a cabo su faceta como conductor de ‘Hoy día’, por supuesto, acompañado de su gran amor, Daniela Álvarez. Pero, recientemente Arenas se desahogó por el injusto reclamo de uno de sus colegas.

¿Qué pasó con Daniel Arenas?

Daniel Arenas ha optado por dejar en privado varias de las situaciones que vive a diario, pues son pocas las apariciones que tiene sobretodo en su cuenta de Instagram, pero más allá de esto ha sabido ganarse el cariño de sus seguidores por la sencillez y el carisma que lo caracteriza, incluso con sus compañeros de trabajo, pues más de un año siendo parte del programa ‘Hoy día’. Sin embargo, en medio de una dinámica realizada por las redes sociales de la mencionada producción los televidentes terminaron llevándose toda una sorpresa.

En medio de clip que pertenecería a la sección de ‘El desahogo’, Daniel Arenas se encargó de reiterar: “pensé que nunca iba a hacer esto, pero me venga a desahogar”. Seguidamente, el bumangués resaltó que el trabajo de ‘Hoy en día’ no resulta para nada sencillo, pues son cuatro horas en las que el problema está en vivo donde cada uno de los presentadores debe estar leyendo, improvisando, o diciendo cosa inteligentes.

Sin embargo, como cualquier otra persona se puede equivocar: “De vez en cuanto uno se equivoca leyendo un nombrecito y resulta que hoy leí en vez de Guaynaa leí Guayanna, entonces después me tomaron del pelo y me dijeron es que no se dice así. Ay, de vez en cuanto uno se equivoca, viene Andrea Mesa y me dice de vez en cuanto, lleva año y medio equivocándose...”, agregó Daniel Arenas.

Lo cierto es que esta situación no habría pasado a mayores, simplemente un hecho que vivieron y que posteriormente terminó causando risas entre ellos, pues Arenas cuenta con una excelente relación con su grupo de trabajo.

¿Daniel Arenas sigue su relación con Daniela Álvarez?

Daniel Arenas y Daniela Álvarez llevarían un noviazgo de alrededor de 3 años, donde el amor y el respeto han sido los principales protagonistas. Aunque se pensó que en un momento había tomado caminos separados, al parecer, la pareja si pasó por complicados momentos, sin embargo, buscaron solucionarlo de la mejor manera posible y actualmente son una de las parejas más estables de la farándula nacional.