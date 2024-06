“No caigan”: Jessica Cediel advirtió que están usando su imagen para estafar en las redes

Jessica Cediel aprovechó sus historias de Instagram para denunciar una situación en la que la habían involucrado, indicando que varios perfiles de esta red social habían estado usando su imagen para estafar y dejar mal su nombre. Además, también contó qué medidas está tomando para encargarse de esta situación.

La actriz se había mantenido alejada de las redes sociales durante los últimos días debido a que fue víctima de un fuerte caso de gripe que la mantuvo en cama durante casi una semana, compartiendo una que otra historia en relación a esto, apareciendo en cama descansando y tomando sopas.

Sin embargo, la presentadora logró recuperarse lo suficiente para poder asistir a un evento en Miami en donde pudo tomarse un par de fotos con el actor estadounidense Will Smith, a propósito de la nueva película de la saga de ‘Bad Boys’, despertando comentarios positivos de sus fans por estas imágenes.

Pero de cara a los últimos días, las cosas no han sido tan alegres para Jessica Cediel, ya que a través de sus historias de Instagram contó que se ha encontrado con varias cuentas de Instagram que han estado usando su imagen para hacer estafas, dejando en mal su nombre en el proceso.

“Están utilizando mi nombre en cuentas falsas para promocionar cosas que no son. Por ejemplo, que es que yo encontré pareja gracias a X aplicación; mentira, no tengo pareja porque no quiero tener pareja y estoy soltera. Que tengo novios, que les pido teléfonos y plata y no sé qué; no tengo novios, no pido plata, no pido teléfonos”, dijo la modelo en una historia.

Además, advirtió que la única información oficial solo la suministrará a través de su cuenta de Instagram y que el resto solo busca estafar y dejar en mal su imagen.

Jessica Cediel contó qué está haciendo para solucionar esto

En la misma serie de historias, la presentadora advirtió que ya se está moviendo para solucionar este asunto, indicando que hizo las respectivas denuncias a los organismos policiales competentes.

“Yo ya hice la denuncia con la Policía, la Policía ya lo sabe. Pero por si acaso, pues vuelvo y les repito, es algo que desgraciadamente me ha pasado desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años”, indicó Jessica Cediel.

Además, compartió algunas capturas de pantalla en donde muestra los ejemplos de las cuentas que están usando su nombre y su imagen sin su permiso, dejando ver también que ha estado denunciando estos perfiles.