Lincoln Palomeque contó el sueño que materializó a pesar de que le cerraron las puertas, “no nos llames, te llamamos”

Lincoln Palomeque es un actor colombiano que adelantó sus estudios en Administración de empresas, pero luego se percató que su más grande pasión estaba en la farándula nacional. Aunque el camino del cucuteño no fue sencillo actualmente lleva más de 50 producciones en las que ha trabajado. Además de su rol a nivel profesional, cumplió otro de sus propósitos como lo es convertirse en padre de Matías y Salvador, fruto de su relación con Carolina Cruz que llegó a su fin en el año 2022, generando así todo tipo de comentarios por medio de las redes sociales y recientemente Palomeque contó el sueño que materializó y que creyó nunca

¿Por qué se separaron Lincoln Palomeque y Carolina Cruz?

Si bien, durante algún tiempo ninguno de los dos quiso referirse a su separación, quien tomó las riendas de esta situación fue precisamente, Cruz quien de la mejor manera buscó dejar claro que no hubo una tercera persona entre ellos, sino por el contrario, el amor se transforma con el paso de los años. Cabe resaltar que para ese momento la presentadora de ‘Día a día’ también asumía la condición de salud de su hijo y su paso por el quirófano para lidiar la macrocefalia.

En diversas ocasiones Carolina ha resaltado el excelente padre que es Lincoln, pues a pesar de los diversos compromisos con los que cuenta siempre busca estar presente en cada uno de los momentos especiales de sus pequeños y también en poder vivir de cerca su crecimiento y el descubrir algunas de sus pasiones. Sin dejar de lado, que varios rumores apuntan que Palomeque tendría una relación con Diana Gaviria mientras que Carolina lleva más de un año con Jamil Farah.

¿Qué sueño cumplió Lincoln Palomeque?

Palomeque suele ser muy activo en sus redes sociales, donde quiso ser testimonio para quienes piensan en dejar de creer en sus sueños, pues mediante un post, el actor indicó: “Desde que empece mi carrera, cuando fui hacer mi primer casting y me dijeron...no nos llames nosotros te llamamos. Siempre le he apostado a estas tres palabras, fe en que algún día se me iba a dar. Paciencia para esperar esa oportunidad y gratitud cuando llego el momento, ya son mas de 35 proyectos, ya la logre.. gratitud con Dios. ¿cual les gusta mas?”.

Las respectivas declaraciones de Lincoln Palomeque estuvieron acompañadas de una imagen en la que se lee las respectivas palabras fe, paciencia y gratitud. Minutos más tarde después de su publicación, varios de sus seguidores no dudaron en apoyar el mensaje del actor y felicitarlo por su rol como actor a nivel nacional e internacional.