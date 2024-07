El emotivo mensaje de Ana María Estupiñán a su esposo en su aniversario de bodas

Ana María Estupiñán, una reconocida actriz colombiana, ha visto crecer su popularidad en los últimos años gracias a su participación en grandes producciones como ‘La Pola’, ‘La ronca de oro’ y ‘Oye bonita’. Sin embargo, su última interpretación como Michelle Durango, en la bioserie ‘Rigo’ de RCN, la ha catapultado como una de las artistas más importantes de la televisión nacional.

En ‘Rigo’, Ana María pudo compartir pantalla con actores de amplia trayectoria como Sandra Reyes, Robinson Díaz y Julián Arango, así como con talentos emergentes como Juan Pablo Urrego, Emmanuel Restrepo y Stephania Duque, al dar vida a la esposa del ciclista Rigoberto Urán. La naturalidad y chispa con que interpretó su personaje hizo que el público la adorara y la recuerde por muchos años.

Pero fuera de la pantalla, Ana María comparte una historia de amor con Matías Bylin, su esposo, a quien dedicó unas conmovedoras palabras en Instagram por celebrar un aniversario más de feliz unión matrimonial. En su mensaje, la joven artista expresó sentirse aún “recién casada” y muy agradecida por tener a un buen hombre a su lado.

“5 años y aún no puedo creer que haya pasado tanto tiempo… yo me sigo sintiendo recién casada 🥰Solo te digo que abrir mis ojos todos los días y verte a mi lado es el tesoro más grande que tengo; eres un hombre espectacular y que bueno es Dios que me permitió disfrutar cada día por el resto de mi vida contigo. Te amo, feliz aniversario #5 y qué sean 100+ 😍🥰🫶🏼”, escribió Ana María desde su cuenta personal, en un carrusel de fotos donde comparte con su pareja.

Por su parte, Matías publicó un video en el que rememora los momentos más importantes del día de su boda y de sus paseos, acompañándolo con el siguiente texto: “Quien halla esposa encuentra el bien y recibe el favor del Señor.”‭‭ Proverbios‬ ‭18‬:‭22‬ ‭NVI. ‬‬Te encontré @anamestupinan y puedo dar constancia de este versículo!”.

En redes sociales, los seguidores de la pareja le desearon muchas felicidades y que sigan compartiendo la vida juntos por muchos años más. “Muchas felicidades, Ana Maria, Dios bendiga su unión, ya que juntos de la mano del Señor nunca los abandona en esa vocación tan hermosa del matrimonio”, mencionó un seguidor en la sección de comentarios.