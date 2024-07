¿Hubo bebé a bordo?: Aida Victoria contó en medio de lágrimas del difícil momento que vivió con Westcol antes de terminar

Luego de la ruptura de la creadora de contenido Aída Victoria Merlano y el streamer Westcol, ambos se han expuesto en redes sociales y les han dicho a sus seguidores lo que piensan den toda la situación, De ambas partes se ha visto frustración, agradecimiento, rabia y hasta lágrimas.

En el más reciente en vivo de la creadora de contenido Aida Merlano, a través de su cuenta de Instagram (@aidavictoriam), indicó que sigue inmersa en la tristeza por los momentos que vivió con su expareja y la trágica ruptura. Dijo que nunca imaginó que luego de que saliera de su cirugía, su pareja se iba a viralizar por videos en TikTok donde una mujer indicaba que le había sido infiel.

Cabe recordar que el streamer paisa fue “pillado” en plena transmisión, cuando Merlano le preguntó por los videos y él no sabía nada, una vez se dio cuenta, trató de explicarlo pero finalmente, cortaron la relación.

En el ‘live’ de Aida Merlano, ella contó las razones por las que se enamoró de WestCol y también indicó que unos días antes de que todo se supiera, estaba asustada porque pensó que estaba en embarazo del paisa.

“Hubo un día que no sabía si estaba embarazada y fue muy duro, muy difícil. En medio de no saber si estaba embarazada, pasa que ya luego mi miedo no era ese, sino si se me había salido. Empiezo a llenarme de muchas ansiedades, miedos, termino en el médico y me quebré mucho. Decía: ‘Ya no puedo más’. En ese momento en el que sentí que lo había perdido todo”, contó a sus seguidores.

De igual manera, indicó que pese a que le ha dolido mucho la situación, se encuentra en el camino de superarlo y no hay posibilidades de volver con el streamer paisa Westcol.