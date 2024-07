Alejandro Estrada ya no oculta su amor por Dominica y le tiró los ‘perros’ en MasterChef

Ya son 14 los capítulos que acumula la secta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y en el episodio transmitido la noche de este jueves 4 de julio, dos famosos se colocarían los delantales negros, así como lo hicieron Víctor Mallarino y Jacko; la razón de este dolor de cabeza, el bajo desempeño en el reto en parejas que tenía como ingrediente principal la margarina. Aunque más allá de las recetas, los televidentes quedaron atónitos al ver la manera en la que Alejandro Estrada le demostró a Dominica el gusto que le tiene.

Previo a que Rausch, Zubiría, y Adría , dieran las indicaciones para el reto de hoy, la comediante Vicky Berrío, se dio a la tarea de tomar el personaje de una periodista para dar una noticia que dejó a la audiencia bastante pegada a la pantalla, información de la que solo dio un adelanto: cupido está haciendo de las suyas en la cocina más importante de Colombia.

Al escuchar estas ‘pullas’, Estrada decidió seguirle el juego y sin tapujo alguno le tiró los ‘perros’ a Dominica, relación que de concretarse representaría una nueva oportunidad en el amor para el actor que le pidió el divorcio en plena emisión de ‘La Casa de los Famosos’, a la que ahora es su expareja pero que lo acompañó durante más de 12 años, la ibaguereña Nataly Umaña, misma que mantuvo un romance extramatrimonial con el panameño Miguel Melfi.

“Realmente me parece una mujer muy guapa (...) Lo de Dominica es que lo he manifestado, es una mujer muy guapa”, fueron las palabras del hombre que interpretó a ‘Juan’ en ‘Los Caballeros las prefieren brutas’, hombre de 44 años que decidió enfrentar esta nueva prueba del concurso junto a Franko Bonilla, sin conocer antes que debían realizar un albondigón y que no tenían la posibilidad de probar su preparación en ningún momento.