Juan Pablo Llano pidió disculpas a Marcela Gallego por lo ocurrido en ‘MasterChef Colombia’

Durante el capítulo 8 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se vivieron muchas emociones ya que llenó de diversas expectativas a los 21 participantes que siguen en pie en competencia.

En la prueba no estuvo la temida caja misteriosa, pero sí un reto en pareja en el que el actor Ricardo Henao quedó solo y tras un sobre negro terminó cambiando con Roberto Cano. Al leerlo le dio una inmunidad por el día, ya que le tocó subir al balcón solo en esa edición.

Luego de conocerse las instrucciones por parte de los tres chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, la presentadora Claudia Bahamón les indicó que había una sorpresa, y no era más que una cinta con la que se debían amarrar y hacer su respectiva preparación de esa manera.

Juan Pablo Llano y Marcela Gallego formaron una de las parejas, y fueron haciendo su respectiva preparación en medio de la expectativa de quedarse con el pin de inmunidad.

Los platos fueron pasando al atril para ser evaluados por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, quienes en medio de halagos destacaron algunos de ellos, pero también de críticas. Los actores presentaron un plato llamado “pollo rustico y punk, a mis espaldas” que no tardó en ser cuestionado en todos los aspectos.

Seguidamente Adria Marina le pidió a Juan Pablo Llano y Marcela Gallego que regresaran a su estación, pero el actor en medio de la molestia por los señalamientos a su preparación pidió que le pusieran el delantal negro de una vez.

Momentos más tarde se entregó el pin de inmunidad que recayó sobre los actores Brian Moreno y Paola Rey por su “lomo al rey”, para después anunciar que Juan Pablo Llano y Marcela Gallego eran los portadores del delantal negro.

Jorge Rausch reiteró que Juan Pablo Llano ya lo había pedido, ante la molestia de Marcela Gallego quien manifestaba que no. El chef reiteró que debían esperar un resultado y no pedirlo. Entre tanto Andrés Toro y Dominica Duque celebraban salvarse, ya que ellos tenían otro de los peores platos.

“Yo sí le quiero pedir disculpas a Marce, porque hubo un momento en el que tal vez hubo decisiones no acertadas y uno tiene que reconocer cuando se equivoca. Acepto mi derrota, no estoy diciendo que no me afecte, porque si uno no quiere perder, pero también lo tomo como una escuela”

— Juan Pablo Llano