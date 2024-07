“Está viejito”: Gabriel Murillo desea que este participante sea el próximo eliminado de ‘MasterChef’

Después de convertirse en el segundo competidor eliminado de ‘MasterChef Celebrity’, el comediante Gabriel Murillo habló sobre su paso por el reality gastronómico de RCN, señalando que no tenía ningún tipo de conocimiento en la preparación de comidas y los errores que cometió mientras preparaba un postre para el exigente jurado. También mencionó quién se convertiría en el triunfador y quién de sus compañeros fuera eliminado pronto.

En una entrevista concedida para la emisora radial El Sol de Bogotá, Gabriel comentó que no sabía nada de cocina y no tuvo ningún problema en asumir el reto porque pensaba que los otros concursantes eran como él, que no tenían ningún tipo de destrezas en la preparación de platos. Cuando le preguntaron si sabia defenderse en el fogón, Murillo expresó: “Pero ni siquiera ni un poquito”.

Recordó que un día antes de comenzar las grabaciones del programa apenas se interesó por saber cómo preparar unos frijoles. “Porque soy perezoso y conchudo porque yo asumí que el resto de mis compañeritos iba a hacer lo mismo que yo, que iban a ser conchudos e íbamos a llegar en igualdad de condiciones, por lo bajo, pero resulta que llego yo y resulta que todos estos manes venían de cursos en Miami, con chefs súper exitosos y eso se notaba”, dijo el comediante.

Mencionó que en ese momento pensó que perdería pronto, pero se alegró en no ser el primero en abandonar la competencia.

Otro episodio que lo afectó fue el haberse lesionado mientras manipulaba unas fresas. “Yo me corté haciendo unas fresas para un postre, y yo estaba cortando las fresas y de un momento a otro vi que las fresas estaban muy rojas y volteo a mirar y resulta que tenía el dedo botando sangre”, indicó Murillo.

Al momento de consultarle sobre quién de sus compañeros debía ser el próximo eliminado, Gabriel respondió: “Yo creo que Franko Bonilla, yo espero, lo deseo (...) Somos amigos desde hace ocho años, pero ya está cuchito, y me gusta montársela, está viejito, está acabado”.

Añadió que el próximo ganador de esta temporada está entre Caterine Ibargüen, Carolina Cuervo y Jacques Tokhmanian (Jacko). “Entre ellos está la final, los tres saben cocina mucho”, aseguró el también ingeniero.