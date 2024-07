Televidentes estallan contra el ‘Desafío XX’ por días de ausencia ¿Cuándo regresa?

Desde el pasado 1 de abril el canal Caracol presentó su plato fuerte como lo es el ‘Desafío XX’ enmarcado en la celebración sus 20 años. Desde ese entonces y a lo largo de 60 capítulos el ‘reality de todos los colombianos’ llegó a competir contra la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ y posteriormente con la sexta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ del canal RCN.

Sin embargo, desde la última emisión de un capítulo, como lo fue el pasado viernes 28 de junio, Caracol anunció que el lunes 1 de julio no habría programa por tratarse de un día festivo, pues es de recordar que el Día de San Pedro y San Pablo, que en 2024 se trasladó a esa fecha debido a que el 29 de junio cae en sábado.

Por otra parte, también cedería su espacio del día martes 2 de julio para la transmisión del partido de la Copa América 2024, en la que la selección de Colombia se enfrentará a Brasil en busca de su tercera victoria consecutiva.

¿Cuándo regresa el ‘Desafío XX’?

El capítulo 61 del ‘Desafío XX’ llegará el miércoles 3 de julio en su horario habitual para conocer quién de las cuatro mujeres conformadas por Mapi de Alpha, Karoline y Glock de Beta junto a Gaspar de Omega será la eliminada del último ciclo de tres equipos antes que una de las casas baje bandera.

Por medio de las redes sociales del canal se han ido publicando la información y precisamente un post con la cara de Darlyn ya desgastada en el box amarillo ha sido el epicentro de las críticas por parte de los televidentes quienes piden que pasen el programa los fines de semana cuando haya feriados.

“Trasmitan el Desafío los sábados cuando no les toque el lunes... Demasiado días de espera. 😩”, “4 días sin desafió me va a enloquecer”, “Y para los que no nos gusta el fútbol?, " Ajá y ahora que veo en las noches? 😕”, “Si respiramos mucho festivo, si juega la hermosa selección colombiana día festivo, si Beba tiene tendinitis festivo de nuevo 😢 noooo😩”, “😮 😮 ay... No, yo estoy esperando a quien le van a bajar la bandera 😱 😂 😂” y “Dos días más sin desafío 😭😭 q tortura 😭 😭 😭 😭”, son algunas de las reacciones que destacan.