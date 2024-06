Piter Albeiro se tomó jocosamente la llegada de Falcao a Millonarios con este comentario

Falcao se ha convertido en uno de los goleadores de la Selección Colombia más destacados en la historia deportiva del país, llegando a ser uno de los futbolistas que ha inspirado a muchas generaciones de niños y jóvenes a seguir sus pasos. Cabe recordar que Falcao viene de Rayo Vallecano de España, y teniendo una trayectoria previa en el Atlético de Madrid, Chelsea, Mónaco, Manchester United, Galatasaray, dándole una credeibilidad deportiva importante en su carrera.

Falcao llega a Millonarios

En la tarde de este 20 de junio de 2024, el periodista deportivo Cesar Augusto Londoño de Caracol Radio confirmó a los colombianos que Falcao será parte de Millonarrios para el segundo semestre de 2024, lo que lo convertiría en la ficha clave del equipo capitalino para la Liga BetPlay 2024-II. Dicha noticia sacudió a todo el país con su llegada, ya que desde hace varios días corría el rumor de que el futbolista llegaba al equipo, pero todo bajo un rumor.

Debido a que Londoño confirmara al aire que Falcao llegaría a vivir a la ciudad (o por lo que se sospecha). Y por ende, las reacciones no se hicieron esperar, entre ellos el humorista santandereano Piter Albeiro, quien con su humor característico, de tiró unas ‘pullitas’ llegando a mencionar " Amigos Falcao reservó en nuestro restaurante y aproveché que le tengo confianza para tratar de convencerlo que es mejor que se vaya para EL BUCARAMANGA ACTUAL CAMPEON DEL FUTBOL COLOMBIANO que allá no le falta nada, que no tenemos monserrate pero que vaya a morrorico, que no tenemos Andres Carne de Res pero pues El Chiflas es delicioso no tendremos el parque de la 93 pero tenemos el de San Pio y Las Palmas, que mas me sugieren que le digaaaaa? Apuren el problema es que Falcao quiere mucho a millonarios igual le dejé la inquietud jajajajaja”.

Y es que Falcao estaría dispuesto a vivir en la capital con su esposa Lorelei Taron junto a sus 5 hijos, ¿Dónde irán a estudiar?