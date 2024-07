Kevyn del ‘Desafío XX’ reveló que quiere irse de Colombia y con quién

En el capítulo 60 del ‘Desafío XX’ las emociones estuvieron más que a tope y es que se jugaría la prueba de sentencia, premio y castigo en la temerosa pista de agua, y en el que cada uno de los tres equipos buscaba ganar con su respectivo invitado, que en el actual ciclo es de mujeres.

Sin embargo, después de conocer a las desafiantes de la edición, quienes pelearon por los equipos en una dura prueba y que terminó en la victoria de la casa Beta sobre Omega y Alpha, se conoció el castigo.

Este recayó de nuevo sobre la casa Alpha a la que le tocó una noche a la deriva el cual consiste en que todos los participantes junto a su invitada pasaran toda la noche dentro de un bote sobre la piscina, y tendrían solo 60 segundos para uno solo de los concursantes para salir de él a hacer sus necesidades.

Alpha tuvo sus tres minutos de conteo regresivo para preparar las cosas y meterse dentro del bote, por lo que llevaron la respectiva comida que tenían lista y prometieron pasar una excelente noche.

Al poco momento de ingresar al bote empezaron a sostener una conversación que se paseó por temas paranormales, pero también por lo que es la vida de cada uno de los participantes ante la invitada. Y ese fue el caso de Kevyn, quien respondió a las preguntas sobre su familia, y en especial sobre su pareja al ser cuestionado sobre si vive con la madre de su hijo.

La confesión de Kevyn se dio en medio de unas miradas incómodas de Natalia con quien sostiene un acercamiento en el ‘Desafío XX’ y a quienes han visto besarse en algunos lugares de la casa Alpha. El participante luego respondió la pregunta sobre las veces que quiso formar parte del ‘Desafío’ y es que aseguró que lo intentó dos veces.

“Aquella vez no pasé me quedé con las ganas de entrar, en esta yo ya tenía unos planes, yo quería salir de Colombia, obviamente no tengo la visa todavía, entonces lo quería hacer por otro medio la verdad. Estaba simplemente a una firma para que me dejaran sacar a mi hijo, y ya, y me iba. Y cuando recibo una llamada me dijeron que felicitaciones, que había pasado. Y yo feliz, Me gustaría poder salir del país, no estoy diciendo que quedarme toda la vida allá, no, pero siento que puedo tener también una oportunidad”

— Kevyn