Santi del ‘Desafío XX’ contó cómo saber cuándo algo malo va a pasar ¿se anima?

Durante el capítulo 60 del ‘Desafío XX’ las emociones estuvieron a tope y es que se jugaría la prueba de sentencia, premio y castigo en el box de agua, y que cada uno de los tres equipos buscaba ganar con su respectivo invitado, que en el actual ciclo es de mujeres.

Pero después de conocer a las desafiantes la edición quienes pelearon por los equipos en una dura prueba que se dio en el box de agua y que terminó en la victoria de la casa Beta sobre Omega y Alpha.

Al equipo Alpha le tocó recibir el castigo que no era más que una noche a la deriva el cual consiste en que todos los participantes junto a su invitada pasaran toda la noche dentro de un bote sobre la piscina, y tendrían solo 60 segundos para uno solo de los concursantes para salir de él a hacer sus necesidades.

Alpha tuvo sus tres minutos de conteo regresivo para preparar las cosas y meterse dentro del bote, por lo que llevaron la respectiva comida que tenían lista y prometieron pasar una excelente noche.

Pero en mientras estaban a la deriva se dio una conversación entre todos en la que tocaron un tema paranormal. Y es que Santi empezó a hablar de la parálisis del sueño y lo que ha vivido cuando las ha experimentado.

“La parálisis del sueño consisten en que tú estás soñando y estás soñando tan feo, que de una u otra forma tú despiertas, pero tu cuerpo no se mueve, quedas completamente inmóvil. Y un tiempo, me estaba dando, muy seguido, la parálisis del sueño y cuando me despertaba estaba juagado sudando, pero en la forma y un día me pasó un acontecimiento muy raro que yo siempre me acuesto y pongo el control del televisor en una banquita que tengo cuando yo en medio de la noche empiezo a sentir como mucho temor, pero dentro de mi sueño. El hecho es que al otro día yo me levanté y el control del televisor no estaba ahí, sino que estaba tirado en una esquina de la cama y ahí sí me asusté mucho más, me puso a dudar si de pronto fui yo sonámbulo que lo cogí y lo tiré o en realidad fue que algo pasó paranormal”

— Santi