“No me van a creer”: Jhonny Rivera presumió de su rendimiento en la cama

Jhonny Rivera no tuvo pena en contarle a sus seguidores un detalle íntimo sobre su rendimiento sexual, compartiendo en una historia de Instagram un relato sobre esta faceta de su vida, dando a entender que se siente muy orgulloso de sí mismo. También aprovechó para mostrar su preocupación por la juventud y la manera en la que están abordando este tema y otros relacionados con la salud.

El cantante suele involucrarse de lleno en las redes sociales con mucha frecuencia, compartiendo videos e imágenes sobre sus conciertos, sus próximos lanzamientos, los animales de su finca, varias anécdotas tanto reflexivas como divertidas, además de otros temas de interés para sus fans.

Y otro de los temas que el artista suele tocar en las redes sociales gira alrededor de su novia, la cantante Jenny López, compartiendo de vez en cuando algunas escenas románticas en el proceso, las veces que comparten el escenario y cuando están de viaje por diferentes lugares de Colombia y del mundo.

Y si bien Jhonny Rivera suele mantener su faceta de novio en bajo perfil para evitar las críticas de los internautas en las redes sociales, en una reciente historia decidió compartir algo de información un poco más reveladora que de costumbre sobre una faceta de su relación: el sexo.

En una historia, el cantante se sintió orgulloso de confesar que de momento su rendimiento en la cama es bastante aceptable, asegurando que nunca ha tenido la necesidad de tomar pastillas para aumentar el rendimiento sexual.

“Ustedes no me van a creer pero yo nunca me he tomado una pastillita de esas que dicen por ahí. Obviamente algún día me la voy a tener que tomar, eso tampoco tiene nada de malo. La medicina existe y eso es un recurso”, contó el colombiano.

Jhonny Rivera está preocupado por la juventud en este aspecto

En el mismo clip, el intérprete de ‘El intenso’ también se mostró un poco preocupado por la salud de los jóvenes, indicando que conoce de algunos casos en los que personas de menor edad que él sí han tenido que optar por estos potenciadores sexuales.

“Hay personas más jóvenes que yo que las cargan ahí, en la billetera”, dijo con pesar Jhonny Rivera en una de sus historias de Instagram.

Seguidamente invitó a sus seguidores a cuidar mejor de su salud y a evitar los excesos para que el cuerpo les responda mejor, no solo por el ámbito sexual, sino por su bienestar general.