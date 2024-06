“Se me salió el gamín”: Marcelo Cezán recordó un roce que tuvo con el actor Gary Forero en un partido

El presentador y actor Marcelo Cezán es muy conocido en el mundo de la farándula no solo por su talento, sino también porque tiene muchas anécdotas con distintos personajes famosos. De hecho, en el programa Bravíssimo de Citytv, el cual conduce Cezán, recordó un curioso episodio que le ocurrió con el también actor Gary Forero.

Junto a Liliana González, quien es actriz y pareja de Forero, tuvieron una entrevista con Cezán en la cual recordaron varios momentos importantes de sus vidas. Entre otras cosas, Cezán contó que un día tuvieron un desencuentro con Gary Forero durante un partido de fútbol que jugaron juntos en la ciudad de Ibagué, Tolima.

“Se me emberracó un día en Ibagué”, recordó Marcelo Cezán. “Hubo un partido y se me salió el gamín a mí. Por allá no sé si escupí a alguien. Se armó una gresca en ese partido. Y entró Gary ofendido al camerino”, agregó el presentador.

Y citó las palabras que le dijo Gary Forero en ese momento: “¿Qué pasa, Marcelo? Pero tú eres el líder aquí. ¿Qué ejemplo le estamos dando a la sociedad?’”. Entre risas, Cezán aseguró que solo se trataba de un partido.

Mientras tanto, Forero dijo que, en efecto, recordaba ese episodio. “De ese partido hay un antecedente. Yo sí me emberraqué, pero no por ti, sino por mí. Me metieron ocho goles”, contó Forero también riéndose.

Gary Forero estuvo a punto de dejar su carrera como actor

Sin embargo, aseguró que fue una buena época. “Tuve la fortuna de trabajar con Marcelo, con un combo maravilloso”, recordó con cariño el actor.

Así mismo, Gary Forero indicó que antes de empezar su carrera como actor tuvo dificultades para que lo eligieran en los casting e incluso estuvo “a punto” de abandonar su sueño. Justo en ese momento, lo llamaron para una producción televisiva y desde entonces consolidó su carrera y apareció en múltiples telenovelas y series muy recordadas por los colombianos.