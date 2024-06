¿Vetado en Venezuela? Jhonny Rivera contó que no lo invitan a dar conciertos desde hace años

El precio de la fama: Este es el sueño que Jhonny Rivera ha querido cumplir y no ha podido

El reconocido cantante Jhonny Rivera expresó su desconcierto ante la ausencia de invitaciones para presentarse en Venezuela. En un video compartido en sus historias de Instagram, el intérprete de ‘El Intenso’ respondió a un seguidor que le preguntó por qué no ha ofrecido conciertos en el país vecino.

“Yo necesito saber cómo está mi música en Venezuela porque hace tantos años que no voy, no sé cómo está mi música por allá. A ver, cuéntenme ustedes porque no tengo ni idea”, comentó el cantante desde su cuenta personal. Rivera destacó que lleva años sin recibir una invitación para dar un concierto en Venezuela, lo cual le genera curiosidad y preocupación.

El artista recordó con nostalgia sus últimas presentaciones en tierras venezolanas, mencionando específicamente las localidades de Socopó y San Antonio del Táchira, esta última en la frontera con Colombia. “No me han invitado a un concierto en Venezuela desde hace años”, respondió Rivera a un seguidor que le hizo la pregunta desde Caracas. A pesar de ver que muchos de sus colegas han ido recientemente a Venezuela, él se siente extrañado por no haber tenido la misma oportunidad.

“No sé, hace poco vi que muchos colegas han ido, pero yo no, no sé cómo estará mi música por allá”, añadió, reflejando su deseo de reconectar con sus fanáticos venezolanos y entender el estado actual de su popularidad en el país.

La vez que Jhonny Rivera se burló del presidente de Venezuela

En agosto de 2023, Jhonny Rivera mostró su lado cómico a través de un curioso video en TikTok, en el que además de presentar a uno de los animales de su finca, incluyó una indirecta burla al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El video mostraba a uno de los perros de Rivera paseando por el comedor de su finca, acompañado por un audio que destacaba una frase polémica del mandatario venezolano. En el audio, Maduro comete un error al mezclar dos razas de perros, diciendo: “Qué perro tan hermoso, mira. Un pastor siberiano. Se me está fundiendo lo poco de cerebro”.