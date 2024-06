Kratos del ‘Desafío XX’ se pronunció tras la traición de Alejo

Durante el capítulo 52 del ‘Desafío XX’ los tres equipos se enfrentaron en la prueba de sentencia y hambre del ciclo de eliminación de hombres. Y durante la prueba de relevos Darly de Beta junto a Luisa y Alejo de Omega sostuvieron una conversación desde las gradas del box blanco.

En ella definieron que el chaleco de sentencia sería para Kratos ya que a Alejo no lo tocarían por ahora y así se dio pese a que los demás de Beta tenían otra opción, por lo que le reclamaron a Darlyn por dar una palabra cuando ya no hay una alianza.

Es así como más adelante fueron sentenciados Francisco, Yoifer, Hércules quienes se enfrentaron a Kratos en el box negro durante el capitulo 56 en el que el Omega no pudo concluir la prueba y recibir atención médica, despidiéndose así de la Ciudad de las Cajas y un regaño posterior de Andrea Serna por penoso.

Kratos rompe el silencio sobre la traición de Alejo

Pese a que los días han pasado, Kratos ha sido invitado a Caracol desde donde le han preguntado sobre la situación que es calificada como una traición de Alejo, y que no es la primera vez que lo hace, pues ya había ocurrido con Campanita.

“Respecto al tema del chaleco, Alejo y Lu, lo que yo vi en ‘Día a Día’, fue que simplemente Beta tomó la decisión de enchalecarme a mí, aunque ya había sido nombrado. Alejo había nombrado el nombre de Campanita y el mío, siento que obviamente reprocho ese acto, siento que estuvo mal, él como líder no debió hacer eso. Siento que el error de Alejo fue decir nuestros nombres, o sea, un error no decirnos, nos hubiera dicho y no hubiera pasado tanto que uno se hubiera enterado afuera. Pero es decisión de él y no lo voy a condenar como persona”, reveló Kratos.

Precisó la prueba que perdió era individual y que Alejo le demostró muchas cosas, que simplemente cometió un error y espera que cuando este salga puedan hablar del tema y si tiene que disculparse, pues lo hará, pero que le desea que le vaya bien.