Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’ contó qué hace para que no le dé tan duro la ausencia de su hijo, ¿dura separación?

Melina Ramírez es una reconocida presentadora colombiana, quien tuvo sus inicios participando en el Concurso Nacional de Belleza representando al Valle del Cauca, aunque su sueño de convertirse en Señorita Colombia se vio truncada, esta participación le permitió darse a conocer en la televisión colombiana y en la industria del modelaje. La caleña es recordada por ser la presentadora de ‘Yo me llamo’ y ‘El Desafío XX’ de Caracol Televisión, donde conoció a su expareja y padre de su hijo, Mateo Carvajal. Ahora, Ramírez contó qué hace para que no le dé tan duro la ausencia de su hijo.

¿Quién es la expareja de Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’?

La expareja de Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’ es Mateo Carvajal, con quien inició una relación luego de terminar una temporada del ‘Desafío XX’ de Caracol Televisión. Tras varios años de relación y de vivir juntos, la expareja confirmó que estaban en la espera de su primer hijo, sin embargo, antes del nacimiento de Salvador decidieron tomar caminos separados, pero a pesar de ello han buscado dar lo mejor de sí como padres. Cada uno actualmente cuenta con su respectiva pareja e incluso Melina llegó al altar en el año 2023.

¿Qué pasó con el hijo de Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’?

En medio de la serie de compromisos con los que cuenta Melina Ramírez, también suele ser muy activa en sus redes sociales, donde recientemente se encargó de compartir como afronta la tristeza de tener que separarse de su hijo por unos días, con el fin de que pase tiempo de calidad con su padre. En un primer momento, la presentadora de ‘Yo me llamo’ indicó: “Hemos estado melcochitas estos días, no nos separamos un segundo. Te amo mi amor. Te voy a extrañar muchísimo, disfruta a tu papá y a tu familia”, añadiendo un corto clip junto a su pequeño.

Horas más tarde, Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’ volvió a aparecer en su cuenta de Instagram asegurando que había tenido un largo día de trabajo y había terminado a altas horas de la noche: “Hoy se fue mi chiquitín y cuando él se va procuro ocuparme mucho para que no me dé tan duro. Obviamente también descansaré porque necesito ese descansito. el trote que me toca, pero ustedes no ven”.

¿Quién es el esposo de Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’?

El esposo de Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’ es Juan Manuel Mendoza, un reconocido actor que se conoció con la presentadora, ya que estudió con su hermana. Mendoza es recordado por su participación en producciones como ‘La influencer’, ‘Traicionera’, ‘A corazón abierto’ y ‘Dulce amor’. La pareja se ha visto bastante enamorada e incluso hace pocos meses tuvo lugar su luna de miel en Europa.