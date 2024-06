Kevyn del ‘Desafío XX’ no ocultó sus celos ante carta de ex de Natalia ¿qué decía?

Durante el capítulo 58 del ‘Desafío XX’ fueron muchas las emociones que se vivieron en la Ciudad de las Cajas y es que los tres equipos que siguen en competencia se pelearían el premio de mensajería.

Es así como Omega, Beta y Alpha lo dieron todo en el box rojo para alzarse con el triunfo, en el que la casa Alpha ganó por segunda vez luego de la entrega del amuleto indígena que el desafiante invitado le dio a Santi.

Tras llevarse el triunfo la presentadora María Fernanda Aristizábal llegó a Alpha con uno de los premios que recayó sobre Natalia, por lo que de inmediato pasaron a revisar sus redes sociales.

La participante habló del twerking el cual es un baile que practica desde hace tiempo y con el que ha demostrado ser una experta, por lo que no dudó en hablar de los beneficios de esto y la manera en la que considera que ayuda al empoderamiento femenino ante las miras de sus compañeros.

“Por medio del twerking yo logro empoderar a muchas mujeres. Mucha gente cree que el twerking es tener una cola grande y no es así. Llevo 10 años entrenado y por qué no voy a mostrar mi cuerpo he entendido mucho que a mí lo que me importa es que mi círculo esté bien conmigo”

— Natalia