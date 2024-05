“Petro no es el poder, es un actor dentro del juego”: Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco a través de su cuenta oficial de X antes Twitter escribió un extenso texto en el que enumeró varios puntos que puso a consideración respecto a la situación que vive el gobierno de Gustavo Petro, luego de que se destaparan varios escándalos de corrupción con los funcionarios que él nombró y que la actriz denominó como ‘carrotanquepolítica’.

En un total de siete puntos dejó plasmada su posición sobre la situación que enfrenta el presidente Gustavo Petro y los diferentes escándalos de corrupción que enlodan su “gobierno del cambio”.

Margarita Rosa de Francisco habla de ‘carrotanquepolítica’

Inició su primer punto aceptando la responsabilidad de Petro por el nombramiento de Olmedo, pero lo defiende diciendo que “ha asumido poniendo en el cargo a Carlos Carrillo, a quien no le va a temblar la mano para denunciar hasta a miembros del propio gobierno si es preciso”.

Luego dijo en sus puntos dos y tres que: “Si Gustavo Petro no llega al poder, no se hubiera destrabado la trinca en la Fiscalía. Tener por fin una fiscal con verdaderas credenciales es uno de los logros más monumentales de este gobierno. Ojalá la Fiscal atienda el pedido del presidente: investigar lo que ha venido pasando en la UNGDR desde antes (por lo menos desde hace 8 años hasta ahora)”.

Después se refirió a Name y especuló diciendo que “La plata con la que supuestamente sobornaron a Name debió ser para otra cosa porque el señor ha hecho todo lo posible para que no pasen las reformas. La corrupción no tiene partido. Se mete en todo. Ojalá caigan todos los involucrados, ya sean del Pacto, del Verde, de donde sea. El presidente tiene que demostrarnos a los que seguimos creyendo en su proyecto que sigue siendo enemigo de la corrupción, aún si los actores son sus familiares”.

También mencionó a los senadores y los escándalos de los gobiernos anteriores y dijo: “Que no vengan ahora a dar lecciones de rectitud miembros de partidos que el presidente aceptó dentro del gobierno con el fin de buscar el dichoso acuerdo nacional y que no han hecho sino obstaculizar el camino al cambio”.

Finalizó diciendo que: “Petro no es el poder, es un actor dentro del juego, como son los medios, los ciudadanos, los narcos, la banca. En ese pulso, el poder ciudadano informado es el que realmente puede cambiar este país”.