¿Ya dejó a Carmelo? Emmanuel Restrepo sorprendió a sus seguidores con su nuevo look

Emmanuel Restrepo se ha consolidado como uno de los actores más populares de Colombia gracias a su impresionante interpretación de Carmelo Rendón en la bioserie ‘Rigo’, transmitida por RCN. Este joven talento, con una sólida trayectoria en el teatro, ha participado en grandes producciones como ‘La primera vez’ y próximamente mostrará su talento en la película ‘Malta’.

Sin embargo, su papel como el hijo mimado de Evaristo Rendón en la telenovela sobre la vida del ‘Toro de Urrao’ ha sido el que lo catapultó como una de las nuevas figuras del entretenimiento colombiano. La fama obtenida por este personaje fue tal que Emmanuel aceptó la invitación para formar parte de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ como host digital, donde detalló las incidencias del polémico reality.

Recientemente, Restrepo fue invitado especial en el programa matutino ‘Buen día Colombia’. Durante su participación, habló sobre sus nuevos proyectos y su papel en el filme ‘Malta’, en el que comparte protagonismo con la actriz cartagenera Estefanía Piñeres. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su nueva apariencia, que no pasó desapercibida tanto por los presentadores del programa como por sus seguidores en redes sociales.

El cambio de look de Emmanuel Restrepo

El actor lució un cambio drástico en su look, con la parte superior de su cabello completamente rubio y crespo, mientras que los laterales aún conservan su color oscuro natural. Este cambio generó especulaciones sobre si se trataba de una decisión personal para renovar su estilo, buscando desapegarse de su famoso personaje o si estaba relacionado con un nuevo proyecto audiovisual.

En redes sociales, los usuarios no dejaron de elogiarlo y recordar su icónico papel como el odioso Carmelo, quien le hizo la vida imposible al pedalista paisa. “Y a este montañero ¿qué le pasó en ese pelo? Jajaja, bello, tremendo actor”; “Jajaja, que hermoso Carmelo”; “No quiero que se vaya Carmelo me hizo reír mucho”; y “Me imagino que ese cambio puede ser para un nuevo personaje. Me encanta que sigan los éxitos”, fueron parte de los comentarios que inundaron las plataformas digitales.