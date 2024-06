Juliana Galvis se fue en contra de prestadora de salud y recalcó que les falta compromiso y responsabilidad, ¿qué paso?

Juliana Galvis es una reconocida actriz y empresaria, quien a sus 42 años de edad se ha convertido en una de las figuras más famosas de la esfera del entretenimiento, teniendo en cuenta su amplia visibilidad en telenovelas y series de televisión como ‘La venganza de Analía’, ‘Pa quererte’, ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘MasterChef Celebrity’, donde mostró sus habilidades gastronómicas. Actualmente, la bumanguesa está enfocada en cada uno de sus proyectos y por supuesto, en su pequeña, Agatha, fruto de su relación con Pedro Dávila Pombo. Sin embargo, no todo en la vida de la actriz es color de rosa, pues recientemente Galvis se fue en contra de Colmedica medicina prepagada.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó con Juliana Galvis, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’?

Juliana Galvis, quien suele ser muy activa en sus redes sociales no dudó en mostrar el descontento que vivió hace pocas horas cuando de priorizar su salud se trata. La actriz compartió lo ocurrido en su cuenta de ‘X’, donde reiteró: “Que el doctor ya se fue. Que no hay quien haga la terapia. Que espere 2 horas por llegar 5 minutos tarde. Que hoy no la pueden atender… estos son algunos casos que he visto hoy en mi tiempo de espera en Colmedica. No hay derecho la falta de compromiso y de responsabilidad”.

Sin embargo, estas no fueron las únicas declaraciones que agregó Juliana Galvis, pues minutos después aseguró que era una “lastima” que este tipo de servicios prepagados, según ella, estuvieron llenos de doctores para quienes el cliente no importa.

¿Cuáles son los negocios de Juliana Galvis, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’?

Más allá de su presencia en la televisión colombiana, Juliana Galvis le ha dado paso a su propia marca, la cual suele promocionar por sus redes sociales. Se trata de ‘Juliana Galvis Tips’, enfocada en la salud y la belleza, donde los clientes pueden encontrar ‘body spa’, pasta dental, productos para el rostro y demás. Con este proyecto Galvis también buscaría mostrar la prioridad que le da a su cuidado personal.

¿Quién es el padre de la hija de Juliana Galvis, exparticipante ‘MasterChef Celebrity’?

El padre de la hija de Juliana Galvis, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ es Pedro Ávila, un reconocido empresario y productor de televisión, quien estuvo con la actriz por casi 10 años, dándole la bienvenida a su único hija, Agatha. Incluso durante este tiempo la actriz decidió radicarse en México para que el hombre siguiera con cada uno de sus proyectos, sin embargo, al confirmar su ruptura decidió volver con su pequeña a Colombia y así estar cerca de su familia.