‘La Segura’ contó el problema que tuvo para poder celebrar el cumpleaños de Ignacio Baladán

‘La Segura’ reveló a sus seguidores el problema que enfrenta para poder celebrar el cumpleaños de su novio, Ignacio Baladán. En un video compartido en sus redes sociales, la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ explicó que espera festejar este día especial con su prometido en Lima, Perú, pero un inconveniente administrativo amenaza con frustrar sus planes.

“Mi hombre cumple años el 13 (de junio) y se supone que nos vamos de viaje internacional, pero Dios mío, Padre Señor, ayúdame. Mami, usted sabe que yo tengo el pasaporte vencido, se lo juro que a mí me está dando como algo, solo estoy esperando que sea mañana porque hoy es festivo”, confesó ‘La Segura’, visiblemente preocupada.

La influencer detalló que necesita renovar su pasaporte con urgencia para poder realizar el viaje planificado. “Ya ustedes me ayudaron con unos contactos ahí, si ustedes tienen a alguien de todas maneras es mejor tener varias palomas en mano que nada, a alguien que esté aquí en la oficina de pasaportes de Medellín, que me ayude a pedir un pasaporte de emergencia, no el tradicional, sino el de emergencia porque obviamente, el viaje de esta semana está todo pago y el pasaporte vencido a mí me fue”, expresó con frustración.

En el mismo video, ‘La Segura’ solicitó la ayuda de sus seguidores para encontrar algún contacto que pueda asistirla en la oficina de pasaportes de Medellín. “Estoy ahí pendiente de sus mensajes a ver qué me dicen, si tienen algún contacto y se los agradecería en el alma”, añadió.

‘La Segura’ e Ignacio Baladán alcanzaron una gran popularidad tras su participación en el reality de RCN. La pareja ganó aún más seguidores después de que el chef pastelero acudiera al set para pedirle matrimonio a la influencer, quien aceptó muy emocionada. Desde entonces, sus fanáticos han seguido de cerca su relación y esperan con ansias su futura boda, la cual esperan que se concrete en los próximos meses.

Con el cumpleaños de Ignacio Baladán a la vuelta de la esquina, los seguidores de ‘La Segura’ esperan que la situación con su pasaporte se resuelva pronto, permitiéndole celebrar este día especial junto a su prometido en Lima.