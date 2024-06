Kevyn de ‘Desafío XX’ vendió a sus compañeras de Alpha para proteger a Natalia

La eliminación de Kratos durante el capítulo 56 del ‘Desafío XX’ definió el nombre de cada uno de los hombres que serían confirmados para la etapa de dos equipos en el que una casa bajará su bandera.

PUBLICIDAD

Es así como con la salida del jugador de rugby, pasaron a la siguiente etapa Renzo, Alejo, Francisco, Yoifer, Hércules, Arandú Santi y Kevyn, por lo que ahora se definirá quienes de las mujeres avanzarán cuando sea eliminada en este ciclo una más.

Y ese precisamente ha sido el tema de conversación que Kevyn de Alpha sostuvo con Gaspar de la casa Omega, pues durante la prueba del box negro, en las gradas ya se escuchaban nombres para portar el chaleco de sentencia.

“¿Tú me dijiste de a quién sí o a quién no?” se le escucha a Kevyn mientras que Gaspar agrega que “el primero, a Karen; el segundo, a Mapi; el tercero, a Natalia”. Pero Kevyn interrumpe para decir “no, a Natalia no. El tercero a Dickson. A Natalia, no. Pero si así”.

Con ese acuerdo Kevyn pone en riesgo a dos de las mejores competidoras de la casa Alpha, que incluye a la capitana, para cuidar a Natalia con quien sostiene un romance de acuerdo a lo revelado por sus compañeros de equipo días atrás. Momentos más tarde Gaspar le reveló a Luisa lo hablado con Kevyn y especificó que este las cuidaría a las dos.

“Ya hablé con Kevyn, que tiene a las candidatas. El segundo para Mapi, el tercero para Dickson, pero que el cuarto chaleco no sea para Nata porque entonces eran tres, que entonces tocaba en Beta. Que, si teníamos la oportunidad de llevar el cuarto, pues que ellos nos van a proteger a nosotras dos”, le dijo Gaspar a Luisa.

Las reacciones de los televidentes no tardaron en llegar, pues al ver el acuerdo de Kevyn con Gaspar se pronunciaron por medio de las redes sociales al respecto criticando que quiera proteger a Natalia por encima de sus compañeras.