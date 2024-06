Yeison Jiménez reveló el problema de salud que vive luego de un concierto, “qué dolor, Dios”

Yeison Jiménez es un reconocido cantante de música popular, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria musical, contando con diversos éxitos, entre los que se destacan ‘Aventurero’, ‘Guaro’ y ‘Mi venganza’. El manzanareño ha sabido aprovechar su amplia visibilidad para darle paso a su rol como empresario, contando con negocios de bienes raíces, apicultura y de hotelería. Sin embargo, en las últimas horas Jiménez reveló el problema de salud que vive luego de un concierto.

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez suele ser muy activo en sus redes sociales, motivo por el cual ya alcanza los más de 4 millones de seguidores, donde busca revelar uno que otro detalles de su vida, pero también los próximos shows que tiene planeados. Sin embargo, en un primer momento no dudó en alardear la felicidad que trajo consigo sus últimos conciertos y la acogida que ha tenido por parte de su público, pero en medio de su aparición pidió recomendaciones sobre un fisioterapeuta al norte de Bogotá.

Si bien, el intérprete de ‘Aventurero’, en principio no reveló mayores detalles, horas más tarde volvió a aparecer en la mencionada plataforma, donde Jiménez dejó ver a su pie izquierdo sumergido en agua con hielo, pero el dolor para él terminaba siendo insoportable. “Qué dolor Dios (…) Me duele exactamente en el punto (…) Que vuelta parce. Aussh, yo sí siento exactamente como si me pusieran el dedo donde me duele. Estamos haciéndole”, fueron las declaraciones que agregó Yeison Jiménez.

Aunque el cantante no reveló la situación de salud que enfrenta, se trataría de un problema con su pie que habría tenido cabido en medio de uno de sus conciertos y por ende, ocasionó en las últimas horas un fuerte dolor que hasta le estaría impidiendo el poder caminar de manera normal.

¿De qué fue operado Yeison Jiménez?

No es la primera vez que Yeison Jiménez enfrenta complejos problemas de salud, pues hace pocos meses tuvo que cancelar varios de sus shows luego de que fuera diagnosticado con cálculos renales y tuviera que ser operado debido a este padecimiento. Teniendo en cuenta el dolor que esto estaba produciendo en su cuerpo durante algunos días.

A pesar de ello, Jiménez contó con una recuperación satisfactoria y en esta ocasión espera que la situación sea la misma debido a la serie de conciertos programados que tiene en los próximos días. Por lo pronto, sus seguidores siguen al pendiente de la situación de salud del intérprete de ‘Aventurero’, enviándole la mejor energía posible.