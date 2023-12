¿De qué trata la operación de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez sigue sumando éxitos a su carrera musical que lo consolidan como uno de los mejores exponentes de la música en Colombia y es que cada presentación del intérprete de ‘Ya No Mi Amor’ se llena de las más sinceras ovaciones.

Puede leer: Kika Nieto y Santi Macías confirman su divorcio

Ahora, recientemente, por medio de su red social Instagram, el cantante ha informado que una nueva enfermedad lo aqueja y que debe ser operado ante la situación. Se trata de una litiasis o más conocida como cálculos renales.

“Hay cosas que uno no entiendo la verdad. Y creo que ustedes deben saberlo. Este fue el año más juicioso, estuve sin tomar, haciendo deporte y cumpliendo cada meta. Y ya voy ajustar tres meses que me curo de algo y me resulta otra vaina. Realmente no puedo hacer nada más que tratar de cuidarme y sanarme rápido, pero de verdad que estoy haciendo todo para cumplirles con los shows que me faltan y poder descansar y recuperarme. Para no preocuparlos mucho primero una infección intestinal de mes y medio y luego cálculos en los riñones y me tienen que operar”, escribió Yeison Jiménez.

¿Qué es una ureterolitotripsia?

Los cálculos renales son depósitos duros hechos de minerales y sales que se forman dentro de los riñones, que se forman por determinada dieta, el exceso de peso corporal, así como algunas afecciones médicas y ciertos suplementos y medicamentos. Los cálculos pueden ser expulsados de dos formas: de manera espontanea la cual suele ser dolorosa, y de manera quirúrgica, la cual aplica para el cantante Yeison Jiménez.

Pese a que Yeison Jiménez no especificó el tamaño del calculo renal que lo aqueja, sí precisó que debe ser extraído por medio de una operación, la cual recibe el nombre de ureterolitotripsia, un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que se realiza bajo sedación y que en algunos pacientes puede ser doloroso en los días posteriores a la intervención.

Comunicado de Yeison Jiménez Foto: Instagram @yeison_jimenez

“En esta se introduce un equipo endoscópico de un calibre pequeño con una cámara para poder visualizar y fragmentar la piedra. Se utilizan dos tipos de energía para fragmentar la piedra: energía láser o neumática. En algunos casos es necesario dejar un catéter jj, es un tubo flexible de un calibre pequeño que se sitúa desde el riñón hasta la vejiga. Su colocación es igualmente por vía endoscópica, sin necesidad de realizar una incisión. La función de este es facilitar el paso de orina a través de una vía urinaria obstruida”, indica un portal especializado en el tema.

Seguidamente, a las semanas, probablemente Yeison Jiménez deberá nuevamente someterse a una nueva intervención quirúrgica que será para retirar el catéter y así liberar las vías urinarias.