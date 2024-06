Diana Ángel de ‘La casa de los famosos’ alertó a sus fans por la preocupante situación que afronta, ¿de qué se trata?

‘La casa de los famosos’ llegó por primera vez a Colombia bajo la producción de RCN Televisión y la plataforma Vix, contando con 22 famosos quienes tuvieron que enfrentarse a estar encerrados y ser grabados 24/7 con el fin de llevarse el premio mayor y convertirse en el ganador del ‘reality’, premio que se lo llevó Karen Sevillano. Sin duda, estas personalidades adquirieron una amplia visibilidad, luego de su aparición en el programa que pasó a las redes sociales, donde recientemente Diana Ángel de ‘La casa de los famosos’ alertó a sus fans por la preocupante situación que afronta.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a Diana Ángel de ‘La casa de los famosos’?

Luego de ser eliminada de ‘La casa de los famosos’ Diana ha estado enfocada en retomar sus proyectos, teniendo en cuenta su gusto por la música y la actuación, los cuales se encarga de mostrar por medio de sus redes sociales. Sin embargo, hace pocas horas, la exparticipante compartió una alerta para sus fans en la que expresó: “Atención. Están usando mi nombre y mi imagen para proponerles un negocio fraudulento. No soy yo. No contesten. No se dejen engañar”.

Las respectivas declaraciones de Diana Ángel estuvieron acompañadas de una captura de pantalla de una conversación en Instagram en la que una cuenta, se hace pasar por la exparticipante de ‘La casa de los famosos’.

¿Cómo es la relación entre Diana Ángel y ‘Culotauro’ de ‘La casa de los famosos’?

Diana Ángel y ‘Culotauro’ iniciaron un amorío que con el paso de los días llegó a su fin, especialmente por el comediante, quien reiteró que no quería lastimar a la cantante. Sin embargo, para muchos televidentes, ‘Culotauro’ terminó ilusionando a Ángel, pues al parecer, todavía tendría sentimientos por su expareja.

Aunque Diana Ángel en pasadas entrevistas sostuvo que admira su capacidad de improvisación y su espontaneidad, no ha pasado nada más entre ellos e incluso algunos aseguran que la nueva canción de Diana sería una clara dedicatoria para ‘Culotauro’.

¿Quién es el padre del hijo de Diana Ángel de ‘La casa de los famosos’?

Diana Ángel sostuvo una relación durante varios años con Rafael Maldonado y a sus 29 años nación Damián Ángel, quien se ha convertido en su mayor alegría y orgullo, sin embargo, luego de aproximadamente 6 años juntos, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ tomó la decisión de separarse, pues ya no eran compatibles, pero seguir juntos en la crianza del joven.