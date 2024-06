“Coja y adolorida”: Alejandra Serje contó que un carro casi la atropella en la calle

Alejandra Serje, presentadora del programa ‘Lo sé todo’ preocupó a sus seguidores después de publicar en sus historias de Instagram que sufrió un leve accidente, en el que resultó lesionada en una de sus rodillas. La bogotana compartió imágenes de su pierna con un raspón y relató los detalles del incidente dejando a muchos preocupados por su bienestar.

PUBLICIDAD

Serje explicó que el accidente ocurrió cuando se disponía a cruzar la calle 134 con su hermana. venía un carro y le dije que no alcanzábamos a ir al otro lado mi hermana insistió que sí daba chance, pero en ese instante quedé bloqueada, narró la presentadora. “Nos llenamos de miedo y en ese miedo quedé completamente bloqueada, mi hermana me dice: ‘¡Ande!’ Me metió un grito, entonces, yo quedo súper mega aturdida, me empuja. El primer golpe que sentí fue la patada de mi hermana, el segundo golpe fue el cemento en mi rodilla”.

Además de la lesión en su rodilla, Alejandra mencionó que después del incidente también le quedó doliendo una de sus manos. A pesar del dolor la presentadora mostró su compromiso profesional y continuó con sus actividades diarias. “Por ahora tenemos que cumplir, más adelante podemos pensar en el dolor”, dijo mientras se maquillaba para grabar el programa.

Alejandra Serje La presentadora de Lo sé todo mostró su lesión en una de sus rodillas. / Foto: Instagram @alejandraserjea - Tomada el 24 de junio de 2024.

En un tono más ligero, Alejandra compartió una anécdota sobre la reacción de su hermana a través del accidente. Al principio, su hermana reaccionó con un ataque de risa lo que terminó contagiándola a ella también. Posteriormente, le dijeron en broma que su hermana quería quedarse con sus bienes, a lo que su familiar respondió que se había asustado mucho y que casi lloraba.

Alejandra sin perder su buen humor, dijo: “Ya estamos aquí al frente del cañón, un poquito coja, adolorida, pero conectados con todos ustedes Así que conéctense al programa porque hay mucha información. Me duele, sí, pero no les voy a negar, para qué les digo mentiras, pero dos acetaminofén y ya miro a ver que no haya sido nada grave, sobre todo lo de la pierna”.