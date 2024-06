¿Tiene ‘tusa’? Lina Tejeiro reveló cómo le ha afectado dejar de trabajar en RCN

Lina Tejeiro le contó a sus seguidores que a menos de una semana de haber terminado su trabajo como presentadora de ‘La Previa y ‘El Aftershow’ de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, se ha visto afectada por dejar atrás al canal RCN, compartiendo a través de una historia cómo se ha sentido al terminar con este ciclo de su vida profesional.

La actriz se sintió muy emocionada cuando se enteró que haría su debut como presentadora en este programa, demostrando durante cuatro meses que tiene talento para desenvolverse muy bien en esta área del mundo del entretenimiento, algo que muchos de sus fans le dejaron saber en las redes sociales.

Sin embargo, La Casa de los Famosos llegó a su fin el pasado lunes, coronando como ganadora a la influencer Karen Sevillano, quien también se llevó la cantidad de 400 millones de pesos y el cariño de muchos televidentes que la ayudaron a alcanzar la victoria.

Y ahora que este ciclo se cerró para Lina Tejeiro, una nueva puerta se abrió para ella en el canal Caracol, ya que figurará como una de las actrices principales de un ‘remake’ de la telenovela ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, interpretando el papel de Rosmery Pérez, quien es la pareja sentimental de Leónidas.

De hecho, a través de sus historias de Instagram compartió que al día siguiente de haber terminado con sus obligaciones con RCN y ViX, partió a los estudios de Caracol para comenzar con el rodaje de esta novela, mostrando un poco de cómo fue la jornada inicial.

A Lina Tejeiro le está costando dejar atrás su rol en La Casa de los Famosos

A propósito de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un usuario de esta plataforma le preguntó si extrañaba participar en el programa de ViX y RCN, aprovechando la oportunidad para responder qué pasaba por su mente respecto a este tema.

“La verdad, ya estoy extrañando La Previa y El Aftershow. Fueron cuatro meses donde prácticamente todos los días ya tenía una rutina, me iba para el canal, me organizaba, salía La Previa, me veía la gala, luego El Aftershow. Como que se volvió parte de mi vida”, empezó a narrar Lina Tejeiro.

Seguidamente indicó que ahora que su horario de la tarde-noche está desocupado siente una especie de vacío: “tener esta tarde libre como que se me hace un poco raro. Esta mañana tuve que ir a grabar, grabé, quedé libre después de almuerzo y llegué aquí y me siento un poquito rara. Sí siento un vacío, la verdad”.