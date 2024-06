Camilo Sánchez de ‘Fucks News’ le hizo inusual petición a alcalde Galán por llegada de Falcao a Millonarios

El ‘tigre’, Radamel Falco García, rugirá con Millonarios en la Liga Betplay 2024-1 , luego de que el presidente del equipo ‘embajador’, Gustavo Serpa viajará hasta Miami, Estados Unidos para finiquitar su contratación, la cual se convierte en uno de los fichajes históricos de toda la historia del FPC, hecho que tiene a los hinchas saltando en una pierna de la felicidad. Dentro de los fanáticos más contentos con la llegada de ‘Rada’ resalta el comediante, Camilo Sánchez, mismo que usó sus redes para hacerle una inusual petición al alcalde Carlos Fernando Galán.

Lo que era un secreto a voces y la esperanza de millones de fanáticos del equipo dirigido por Alberto Gamero, se convirtió en un regalo tardío del cumpleaños 78 del club fundado por Alfonso Senior. Obsequio que se veía lejano debido a varios impedimentos, dentro de os que se encontraba un alto pago al impuesto al patrimonio, y los distintos cambios en la rutina que ‘Falca’ debía tener con sus cinco hijos y su esposa, la cantante argentina Lorelein Tarón.

Al enterarse de la llegada del nueve históricos de la Selección Colombia, al club de sus amores, Sánchez hio uso de su cuenta de Instagram donde acumula 1,3 millones de seguidores, para pedirle al mandatario de los colombianos algo en concreto, todo con el objetivo de ‘facilitarle’ la vida a Radamel mientras vive en la ‘fría’.