Jorge Iván Ospina está indignado y regañó a Falcao por un rumor que el mismo ‘Tigre’ desmintió

Un rumor que se difundió sobre la llegada de Radamel Falcao García a Millonarios era que solamente iba a jugar los partidos en condición de local, es decir, en el Estadio El Campín, además de algunos otros juegos muy específicos. Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali quedó muy indignado por eso y le cantó la tabla al ‘Tigre’, aunque el propio jugador dejó claro que no es así.

Jorge Iván Ospina le cantó la tabla a Falcao por un rumor que el mismo Tigre desmintió:

Resulta que el exalcalde escuchó que Falcao no estaba dispuesto a jugar en ciertos estadios del país, hecho que le pareció indignante, más aún teniendo en cuenta la masa salarial que recibirá por parte de Millonarios, así que no debería ser tan excluyente:

“Así que el fútbol cada vez más excluyente, ahora nos informan que Falcao no jugaría ni en Bucaramanga (campeón), ni en Pereira, ni Pasto, ni Ibague, ni Montería, que a los estadios de esas ciudades no iría con Millonarios. Nos informan que ganará 500 millones por mes (¿Conocerá cuanto gana un jugador que apenas inicia o de la segunda división?) Hombre, Radamel no ir a esas ciudades es excluyente y dolorosamente triste de su parte”, fue el comentario de Jorge Iván Ospina a través de sus redes sociales.

El propio Falcao lo desmintió:

Pese a que Radamel no señaló directamente a nadie por lo que se dice, dejó claro que está emocionado por jugar en las diferentes canchas del país y su sueño es ser campeón:

“Mi objetivo es el mismo que tiene el club de luchar por el título y para eso hay que ganar, hay que ir a todos los campos, además que a mí me hace mucha ilusión, poder vivir el ambiente de otra forma, porque siempre lo viví a través de la Selección Colombia, pero no lo que se vive en Ibagué, Tolima, Cali, Medellín, que son ambientes hermosos”.