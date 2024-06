Jorge Alfredo Vargas confesó que “aún le duele el corazón” y se encontró con uno de los autores de su dolor

Jorge Alfredo Vargas es uno de los periodistas y presentadores más queridos de Noticias Caracol, pues cuenta con una experiencia de más de 20 años siendo parte del informativo, gracias al carisma, la espontaneidad y el profesionalismo con el que cuenta. Aunque su camino no ha sido sencillo ha logrado pasar por reconocidos medios de comunicación como ‘Noticiero QAP’, ‘Noticias RCN’ y ‘La FM’, pero Caracol Televisión se ha convertido en su familia, pues también es el director de ‘Voz populi’ de Blu Radio. Debido a su rol el bogotano también suele ser muy activo en sus redes sociales, donde recientemente confesó que aún le duele el corazón

¿Qué le pasó a Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol?

Jorge Alfredo de Noticias Caracol, sin duda, anda más que triste en los últimos días debido a la derrota de su ‘equipo del alma’ como lo es Independiente Santa fe que el sábado 15 de junio terminó perdiendo el encuentro de vuelta frente al Atlético Bucaramanga en definición de penales. Aunque el Estadio Nemesio Camacho El Campin estaba de rojo para recibir la décima estrella del equipo e incluso el hijo de Jorge Alfredo, Felipe hizo presencia, pero al final el ganador terminó siendo el Bucaramanga.

Aunque la derrota se dio hace pocos días, el corazón de Jorge Alfredo aún está triste y así se lo hizo saber al técnico del Atlético Bucaramanga, Rafael Dudamel, ya que el exjugador hará para del cubrimiento de la Copa América por parte de Caracol Televisión en la sección del Gol Caracol, donde también estará acompañado por Javier Hernández Bonnet, Ricardo Orrego y Carlos Alberto Morales.

En medio de su aparición para ‘Blu Radio’ y para las redes sociales del periodista de Noticias Caracol las declaraciones no se hicieron esperar: “Listo el Gol Caracol para la Copa América, Don Javi, Don Ricardo, en la jugada y por supuesto, las voces del Gol Caracol (...) Y estas son las cosas que le pasan a uno. Porque cuando uno no quiere caldo se le dan dos tazas. Mire a quien me tocó (haciendo referencia a Dudamel) Un partido de fútbol, un título, no. Mi profe Dudamel felicitaciones, pero todavía me está doliendo el corazón (...) Está bien te perdono”, fueron las declaraciones que agregó Jorge Alfredo Vargas mientras que Dudamel no dudó en reiterarle el cariño al periodista.

¿Quiénes son los hijos de Jorge Alfredo Vargas de Noticias Caracol?

Los hijos de Jorge Alfredo de Noticias Caracol son Laura, Felipe y Sofía, quienes son su mayor orgullo y el de su esposa Inés María Zabaraín, quien también figura como periodista, pero de Noticias RCN. Laura, la mayor luego de graduare como politóloga y abogada decidió incursionar en el mundo de la música, mientras que Sofía, adelanta su carrera en Comunicación Social y Literatura debido a su gusto por la escritura, mientras que el menor de la familia, Felipe de quien se conoce decidió irse por la ingeniería industrial.