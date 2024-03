“¿Qué le pasó?” Cambio de look de Daniel Calderón generó polémica en redes Foto tomada de redes sociales

Daniel Calderón ha sido un cantante vallenato que ha formado parte de agrupaciones como ‘Los Gigantes del Vallenato’ y que en su carrera como solista también le ha brindado a sus seguidores canciones que han marcado su vida con canciones como ‘Cuéntame de ti’, ‘Vives en mi’, ‘Dejando huella’, ‘Se me salen las lágrimas’. Pero a medida de que pasan los años, la estética de los artistas va cambiando, ya que es algo completamente natural dentro de la industria de la música.

Cambio de look de Daniel Calderón generó polémica en redes

Pero desde el mes de diciembre de 2023, el cantante vallenato ha venido experimentando un cambio de imagen bastante notorio que ha causado diversos comentarios en redes sociales llegando a comentar “Yeferson Cossio cantando vallenato”, “La keratina de Epa”, “De la política a la música, excelente mi Claudia López.”, “cuando me haga la queratina no diré nada pero habrán señales”, “El Michael Jackson Vallenatero no existe.”

Así como este, cientos de comentarios resaltaron que ese estilo de cabello no le luce. Por el momento, el paisa sigue promocionando su canción ‘Infiel’, donde sus seguidores siguen apoyando su carrera artística a pesar de las críticas por su más reciente cambio de imagen. Por otro lado, Daniel ha ignorado por completo dichos comentarios, ya que se encuentra enfocado netamente en sus nuevos proyectos musicales que verán la luz en este 2024.

