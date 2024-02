María Fernanda Yepes preocupa a sus seguidores por su reciente publicación

Usar las redes sociales y cada uno de los alcances que puede lograr a través de ella es uno de los grandes propósitos de cientos de personas en el mundo que día a día envían mensajes poderosos y entre ellos destaca la bella actriz María Fernanda Yepes.

Pero esta vez la estrella de los más que inolvidables dramáticos ‘Rosario Tijeras’, ‘Sin Senos No Hay Paraíso’ y del éxito e Netflix ‘Oscuro Deseo’ ha contado que ha decidido detenerse.

Esto lo hice por medio de su red social Instagram en la que colgó y dejó ver una bata de baño con diseño de Wonder Woman, el personaje de DC Comics. Sin embargo, han sido sus palabras la que ha llamado la atención de su comunidad digital.

“Y colgué la capa… 🫠 ❤️‍🩹 Está bien colgar la capa y reconocer que a veces no podemos con todo, que detrás de esa ‘súper’ woman con súper poderes también está esa niña frágil que se cansa y que necesita que la carguen un ratico… ¡¡¡Está bien sentirse así!!! Y está bien reconocerlo…. ¡A veces no podemos con todo!!! Yo hoy colgué la capa y me di el permiso de hacerlo 😮‍💨 Cuant@s de Uds quisieran hacer lo mismo a veces?”, escribió María Fernanda Yepes.

Como era de esperarse sus seguidores se pronunciaron ante el momento que vive la actriz, por lo que no dudaron en respaldarla en los comentarios asegurando que han pasado por momentos similares, por lo que regalarse un momento es apropiado en cualquier instante, así como quienes le enviaron palabras de apoyo.

“Yo debería de hacerlo al menos una vez a la semana, pesa mucho la capa”, “🙌 la capa necesita descanso. Y nosotras estar sin ella por un rato, lo necesario para estar bien ❤” y “Así es a descansar y cumplir tu reposo como es... Dios te bendiga hermosa ❤️ 💕 ♥ 😘 🤗”, son algunas de las reacciones que destacan en el post de María Fernando Yepes.