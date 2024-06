“No se nos ponga celoso”: Andrés Montoya defendió al Ojo de la Noche de que le corran la butaca en Noticias Caracol

Noticias Caracol es el informativo más visto por los televidentes a lo largo de sus más de 3 emisiones donde los hechos que suceden en los diferentes rincones del país terminan siendo los protagonistas ya sea en aspectos políticos, sociales, culturales y deportivos contando con una amplia cobertura que está bajo la dirección de Juan Roberto Vargas y por ende, termina necesario tener un grueso equipo de periodistas, quienes más allá de su profesionalismo, también generan risas con su carisma y espontaniedad, ahora en una de las más recientes emisiones Andrés Montoya defendió al Ojo de la Noche de que le quiten su puesto en Noticias Caracol.

¿Qué pasó con Andrés Montoya y el ‘Ojo de la noche’ de Noticias Caracol?

Durante la primera emisión es común que el ‘Ojo de la noche’ esté presente con el fin de contarles a los televidentes aquellos hechos que se dieron durante la noche y en esta ocasión el encargado de presentar al resto de los periodistas fue precisamente, Andrés Montoya, donde las risas fueron las protagonistas,.

“Me dice Andrés, el coordinador que los ojos de Cali me están opacando cuando me lo ponen al lado. Igual, un saludo para todos mis compañeros”, reiteró Edward Porras en medio de varias risas haciendo referencia a su colega en Cali, quien también es el ‘Ojo de la noche’. Sin embargo, Andrés Montoya no pasó de largo reiterando: “No se nos ponga celoso... Ese trono, nadie, nadie se lo quita, pero... Nosotros no vamos a dejar de admirar la belleza de esos ojos de Valentina también que nos trae esas historias del ‘Ojo de la noche’ en Cali”.

¿Quién es la ‘competencia’ del ‘Ojo de la noche’ en Noticias Caracol?

Se trata de Valentina Gallego, periodista de Noticias Caracol que desde hace varios meses llegó a ser parte del informativo y durante varios días de la semana cumple otro rol como lo es el ‘Ojo de la noche’ que por ende, hace que tenga que estar presente durante las primeras emisiones de Noticias Caracol, especialmente las primeras, siendo parte de la misma sección de Edward Porras, motivo por el cual sus declaraciones se dieron en vivo, pero la periodista optó por no referirse al tema en el momento, sin embargo, horas más tarde compartió el video del respectivo momento.

“Cuando me cogen fuera de base parte 2... Hoy Andrés Montoya y Edward Porras me hicieron sonrojar en vivo. No lo vi venir, no supe que decir y mejor me hice la loca. Sin duda el señor Edward Porras es y será el rey del ‘Ojo de la noche’”, agregó la periodista de Noticias Caracol.