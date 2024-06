“Me da miedo”: Manuela Gómez tomó importante decisión para cuidar a su hija Samantha

La creadora de contenido Manuela Gómez, conocida por su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, ha compartido una decisión emotiva y difícil a través de sus redes sociales. A pocos días de dar a luz a su hija Samantha, Gómez anunció que tomará una medida para resguardar su seguridad.

PUBLICIDAD

En un video compartido con sus seguidores, Gómez expresó el dolor que siente al tener que separarse de su querido perro, un rottweiler llamado Zeus. “No vayan a empezar a juzgarme diciendo que soy una mala mamá y que, ahora porque viene Samantha, voy a regalar a Zeus y olvidarme de él. Jamás. Yo he sido una mamá perruna muy responsable y por eso mismo tomé esta decisión,” afirmó la influencer, anticipándose a posibles críticas.

Manuela explicó que Zeus tiene problemas de conducta que necesitan ser abordados por un profesional. “Para nadie es un secreto que amo a los rottweiler, es mi raza de perro favorita y siempre me ha gustado sentirme protegida. Sin embargo, Zeus está fuera de control. No sé si es por el embarazo, pero no obedece, no acata normas ni reglas, hace lo que se le da la gana y me da mucho miedo con la llegada de Samantha,” explicó.

La solución que ha encontrado Gómez es enviar a Zeus a una escuela de entrenamiento especializada en perros guardianes. Allí, el perro recibirá la ayuda que necesita y se trabajará en su comportamiento, especialmente en relación con la llegada de la bebé. “Es un proceso largo y tedioso, pero es necesario. Obviamente me va a hacer mucha falta mi perro porque lo amo y lo adoro,” agregó Manuela con visible tristeza.

La influencer subrayó que esta medida es lo mejor para su familia y su bienestar. “Me dolería muchísimo construirle una perrera y dejarlo encerrado todo el tiempo o amarrado a un árbol, como muchas personas hacen, con lo que yo no estoy de acuerdo,” afirmó.

Además, Gómez respondió a las críticas de quienes sugieren que debería deshacerse de sus perros. “Yo soy 100% animalista y estoy apegada a mis mascotas desde hace años,” aclaró, reafirmando su compromiso con el bienestar de todos los animales bajo su cuidado.