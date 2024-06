¿Hijo de Kaleth Morales, tiene pelea casada con sus tíos? Esto dijeron ‘Los K Morales’

El apellido Morales es uno de los más destacados en el vallenato, una dinastía que inició con Miguel Morales y que tuvo continuidad con sus hijos, Kaleth, Kanner y Keyner; el primero de ellos ya fallecido tras un trágico accidente en 2005. Precisamente el heredero del intérprete de ‘Todo de Cabeza’, Samuel Morales, se ha convertido en tema de conversación luego de que sus tíos salieran a dar unas fuertes declaraciones respecto a conflictos que tienen en su relación familiar.

Con 20 años en su rodar, Samuel se ha dado a conocer en las redes sociales con los diferentes covers que hace de su progenitor, hecho que lo ha llevado a tener varias presentaciones en la región caribe, una de ellas en Barranquilla en la que estuvo acompañado en tarima por nada más y nada menos que el padre del futbolista Luis Díaz.

Pero esta vida digital no solo ha traído réditos para su carrera, también lo ha involucrado en distintas polémicas, una de ellas relacionada a su supuesta mala relación con su tío Kanner, rumor que salió luego de que el joven diera una entrevista en la que reveló que tiene una mejor relación con Kayner. Al respecto, Kanner dio una contundente respuesta en el pódcast ‘La Televisión de la esquina con El Tigre’:

“Yo tomé la decisión de ser un adulto, la verdad yo no soy un ‘pelado’ para estar ahorita mismo pendiente de problemas y eso. Yo no solamente soy el tío de Samuel, yo soy el padrino y cuando la figura del padre no está el padrino debe estar. (...) Samuel y yo teníamos una relación muy buena, yo a él le escribía a cada rato. (...) Me sentí decepcionado porque yo le pregunte a Keyner si habían peleado. (...) Él tiene que vivir lo que yo ya viví, yo empecé en la música a los 18 años y metía las de caminar porque yo quería llevarme el mundo por delante. (...) Cuando salimos en la música teníamos el respaldo de Kaleth. (...) Pero nos tocó reinventarnos”, expresó el miembro de ‘Los K Morales’.