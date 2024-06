Ya tiene planes: Karen Sevillano contó qué hará con la plata ganada en ‘La Casa de los Famosos’

La influencer Karen Sevillano, conocida por su arrolladora personalidad y contenido en redes sociales, se ha coronado como la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’. La caleña se impuso ante Julián Trujillo, acumulando la mayor cantidad de votos y llevándose el premio de 400 millones de pesos.

En un video compartido a través de sus redes sociales, Karen apareció como invitada en el programa matutino ‘Buen Día Colombia’, donde habló sobre su experiencia en el reality. Durante más de cuatro meses, convivió con 21 celebridades del mundo del entretenimiento nacional, una experiencia que describió como intensa y reveladora.

En conversación con Viena Ruiz, Karen abordó varios aspectos de su estadía en la casa, incluyendo su relación con la actriz Martha Isabel Bolaños. Según la influencer, ambas tuvieron roces desde el principio debido a sus fuertes personalidades. “Ambas somos de carácter muy fuerte, y eso hizo que nuestra relación no fuera la mejor”, comentó Sevillano.

Además, Karen respondió a las críticas de aquellos que consideraron que no merecía el premio. “Si sienten que yo no lo merecía, está bien, es su percepción. Yo siento que todos le vamos siempre a alguien y yo no era la persona a la que ustedes le iban, pero bueno, qué le vamos a hacer. Los demás escogieron y nada, espero también que les vaya muy bien en su vida y muchas bendiciones. Para otra ocasión será que voy a perder”, expresó la ganadora con serenidad y gratitud.

Karen también elogió a sus compañeros del reality. Destacó a Sebastián González como una de las mejores cosas que le pasaron al equipo galáctico, y alabó la inteligencia de Julián Trujillo, reconociendo su habilidad para jugar en este tipo de programas. “Le deseo éxito en su vida actual y espero verlo de protagonista”, añadió.

¿Qué planes tiene Karen Sevillano con el dinero ganado en La Casa de los Famosos?

Cuando se le preguntó sobre sus planes para el dinero ganado, Karen reveló su deseo de ayudar a su padre y emprender nuevos negocios. “Quiero hacer el segundo piso a la casa de mi papá, una empresa y pagar lo de la Dian, así mismito es”, explicó, mostrando su determinación y compromiso con su familia.

La victoria de Karen Sevillano no solo representa un logro personal, sino también una oportunidad para continuar su crecimiento profesional y personal. Sus seguidores están ansiosos por ver cómo estos nuevos proyectos se desarrollan en el futuro.