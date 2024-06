¿Se atreverá? ‘La Liendra’ reveló si estaría en una nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’

En un giro inesperado, Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, ha dejado abierta la posibilidad de unirse a una nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’, uno de los reality shows más populares de la televisión nacional. Este anuncio llega en medio de una creciente expectativa por la próxima entrega del programa, que se estrenará en 2025 bajo la producción del canal RCN.

Las presentadoras del reality confirmaron que RCN se encuentra en plena preparación para la próxima temporada, lo que ha generado un gran interés entre las celebridades nacionales. La primera temporada capturó la atención del público, y varias figuras del espectáculo han expresado su deseo de participar en la próxima edición.

En una reciente entrevista difundida en redes sociales, ‘La Liendra’ reveló sus consideraciones sobre la posibilidad de unirse al elenco del reality. Durante la conversación con el periodista Carlos Ochoa, el influencer mencionó que aunque no es una prioridad en su carrera, estaría dispuesto a participar si la oferta económica es atractiva.

“Pues uno nunca debe decir que no, pero te puedo decir que no es mi mayor meta. Pero si hay una buena suma de dinero lo puedo pensar, pero gratis o simplemente buscando oportunidades no, no lo haría. Tiene que haber una muy buena paga”, afirmó La Liendra.

Estas declaraciones son especialmente significativas dado que, semanas atrás, ‘La Liendra’ había cuestionado la integridad del programa. Su descontento surgió tras la eliminación de su amiga y también influencer ‘La Segura’, un acontecimiento que lo llevó a pedir a sus seguidores que dejaran de sintonizar el canal.

La respuesta de ‘La Liendra’ reflejó la ambivalencia que muchos sienten hacia este tipo de programas. La dinámica del reality, que implica convivir durante varios meses con otras celebridades, soportar pruebas y tolerar diversos comportamientos, no es para todos. Sin embargo, la oferta económica puede ser un factor decisivo para inclinar la balanza.

La posibilidad de ver a La Liendra en ‘La Casa de los Famosos’ 2025 añade un nuevo nivel de emoción a la anticipación que rodea al programa. Los seguidores del influencer y los fanáticos del reality show estarán atentos a cualquier actualización sobre su participación.