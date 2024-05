‘La Liendra’ pidió no ver más ‘La Casa de los Famosos’ tras eliminación de La Segura

La Liendra mostró su descontento tras la eliminación de su amiga y colega creadora de contenido, La Segura, del popular reality show ‘La Casa de los Famosos’. A través de sus redes sociales, Mauricio Gómez, nombre real del influencer, manifestó su molestia con la votación del público, insinuando que el proceso estuvo manipulado por el canal RCN para favorecer la salida de la caleña.

PUBLICIDAD

Aunque confesó que no era un asiduo seguidor del programa, La Liendra hizo un esfuerzo considerable para apoyar a La Segura desde las plataformas digitales.

“Hasta hoy veo ese programa de ‘La Casa de los Famosos’, nunca lo vi, nunca me interesó, eliminaron a La Segura. Parce, yo subí historias y tuvo 30.000 toques de parte mía, más de 20.000 toques de parte de mi novia en sus votaciones, más de 20.000 toques en las historias de Ignacio (Baladán), más de 15 millones de seguidores votando por ella entre todos y Ornella más votos que ella, en fin, eso es una manipulación”, expresó visiblemente molesto el influencer.

La Liendra, que cuenta con millones de seguidores en sus plataformas digitales, no solo expresó su desaprobación sino que también instó a sus fans a dejar de sintonizar el programa. “Desde hoy le digo a mi gente que ya no vea eso. Usted verá si lo ve o no, pero de parte mía no sigan viendo ni apoyando esos programas”, afirmó con firmeza.

Además, Gómez aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de apoyo a La Segura, destacando su orgullo por su desempeño y sugiriendo que se tome un descanso tras su salida del show.

“Estamos orgullosos de ti, pero venga mejor para acá para que descanse, ese programa solo te va a dañar el cerebro y te va a joder mentalmente porque eso es una manipulación, los votos no son reales (...) Ojalá salga Karen para ver quién ve eso”, añadió La Liendra.

Este incidente desató una ola de comentarios en las redes sociales, donde los seguidores del influencer y de La Segura expresaron tanto su apoyo como su frustración con el reality show.