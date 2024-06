“Un momento muy duro”: Así recordó Daniela Álvarez los cuatro años de la amputación de su pierna

La exreina de belleza Daniela Álvarez compartió con sus millones de seguidores en redes sociales el día que tuvieron que amputarle su pierna izquierda. A pesar del profundo impacto emocional y físico que este evento tuvo en su vida, la modelo ha demostrado una increíble capacidad de superación, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia ante las adversidades.

En un emotivo mensaje, Daniela recordó cómo en 2020 una gangrena isquémica derivó en la amputación de su extremidad. “Hoy, 13 de junio, cumplo cuatro años de mi amputación de la pierna izquierda. Un momento muy duro pero nada que con Dios, una familia tan especial y el amor de tantas personas no pudiera soportar”, expresó. Sus palabras estaban acompañadas de varias fotografías y un video en el que se le veía colocando una nueva prótesis que le proporciona mayor movilidad.

La presentadora de televisión aprovechó la ocasión para reflexionar sobre lo aprendido en estos años. “Este proceso de mi vida me ha llevado a los mejores lugares, me ha permitido conocer a las mejores personas y a entender el propósito de mi vida aquí en la tierra. Un día como hoy comprendo más que nunca el significado del amor incondicional, ese que me rodea cada mañana al levantarme y me llena de alegría, gratitud y esperanza por todo lo que hace falta por vivir”, añadió.

Daniela también expresó su gratitud hacia la empresa encargada de su prótesis, que recientemente le regaló un nuevo pie de fibra de carbono. “No tengo palabras ni cómo descifrar este momento. Desde ya quedó grabado en mi mente y corazón para siempre”, comentó, visiblemente emocionada.

La exreina no dejó de agradecer a Dios por las lecciones aprendidas a través de esta difícil experiencia. “Gracias Dios porque al perder una parte de mí, me abriste los ojos y me enseñaste una mejor manera de vivir. No dar nada por hecho, agradarte con cada uno de mis gestos, con cada una de mis decisiones, entregarte mis sueños y disfrutar de cada segundo de esto tan MARAVILLOSO QUE LLAMAMOS VIDA!! Gracias, gracias, gracias”, concluyó.

Su historia continúa siendo un faro de inspiración para todos aquellos que enfrentan sus propias luchas, recordándoles que, con fe y apoyo, es posible encontrar la luz en los momentos más oscuros.