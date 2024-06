José Miel se despachó contra Camilo por decir que había abrazado a Karen en ‘La Casa de los Famosos’

El modelo José Miel, conocido por su participación en el reality show “La Casa de los Famosos”, se despachó en contra del influencer Juan Camilo Pulgarín tras unas polémicas declaraciones en redes sociales. Pulgarín aseguró que se había abrazado con Karen Sevillano durante su más reciente visita a la casa, lo que provocó una contundente reacción de Miel.

El cantante no ocultó su descontento ante lo que consideró una tergiversación de los hechos. A través de su cuenta de Instagram, Miel, visiblemente molesto, decidió aclarar la situación. “María José”, apodo con el que se conoce a Pulgarín, había publicado un video en el que afirmaba que José Miel llegó abrazando a Karen durante la última fiesta del programa.

“Pasó a contarles cuál es la verdad porque a mí no me gusta decir cosas que no son para quedar bien. El señor Camilo Pulgarín dijo que yo el viernes, que entramos a la última fiesta de ‘La Casa de los Famosos’, había llegado abrazando a Karen Sevillano cuando eso jamás pasó”, explicó Miel.

El modelo reiteró que su conducta durante la fiesta fue consecuente con sus declaraciones previas en entrevistas sobre lo que pensaba tanto de Karen como de ‘La Segura’. “Fui muy consecuente con Karen y ni siquiera la saludé, ni siquiera la determiné durante toda la fiesta. Así como llegué, así me fui y ni siquiera me despedí. Para que el señor esté diciendo que yo llegué a abrazarla, no hay que decir mentiras, señor”, afirmó enfáticamente Miel.

Además, el creador de contenido cuestionó públicamente a Sebastián González por haber elegido a Juan Camilo como jefe de campaña para votar en la final del programa. Según él, esta decisión fue errónea, argumentando que Pulgarín es “papillente y no galáctico”.

Por su parte, Juan Camilo no se quedó callado ante las acusaciones de Miel y respondió de una manera peculiar en sus redes sociales. ‘María José’ mencionó que se sentía indispuesto del estómago y mostró un inodoro con un papel que tenía las iniciales JM, en alusión a José Miel. “Vamos a vaciar eso, recuerden votar por Karen”, dijo Pulgarín al final del clip.

Muchos cuestionaron a Camilo, pues se había presentado como jefe de campaña buscando apoyo para Sebastián y no entendieron por qué mandó a votar por Karen. ¿Acaso lo traicionó?