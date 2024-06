“Me odian”: En medio de un fuerte llanto, Paola Jara le contestó a los colegas del popular que le tienen envidia

Con 41 calendarios en su espalda, la antioqueña Paola Jara se ha ganado a pulso la distinción de ser considerada una de las referentes de la música de despecho en Colombia, género que durante años ha sido liderado por figuras masculinas. La pareja del también cantante Jessi Uribe, decidió sincerarse en una reciente entrevista, arremetiendo de paso contra aquellos colegas y detractores que le tienen en vidia.

El éxito de la intérprete de ‘Mala Mujer’, no llegó de la noche a la mañana, ya que, como lo dijo en entrevista con ‘Los 40 Principales’ , en sus inicios hacía parte de un pequeño grupo llamado Tares Grup, con el cual realizaban presentaciones en todo tipo de jolgorio familiar, cobrando ella tan solo $50.000 pesos; con los años y con el inicio de su etapa en solitario se iba a las discotecas de Medellín a cantar rondas de seis canciones, labor con la que cobraba $150.000, pero con la que se fue haciendo un nombre y una reputación.

Los años han pasado y su show es uno de los más apetecidos y costosos en el país, pero a pesar de sus esfuerzos no dejan de llegarle mensajes de odio a la bandeja de entrada de su correo y los comentarios de cualquier publicación de las redes sociales. Ante estas vibras y la envidia que según ella le tienen algunos de sus colegas, Jara decidió ser contundente en una reciente entrevista para el pódcast ‘Vos Podés’, en el que expresó:

“Yo como mujer he luchado demasiado, le he entregado toda mi vida a mi carrera. (...) Prefiero estar lejos de energías, es una dualidad, como que me aman, pero me odian. (...) He trabajado la vida que tengo, que he construido hasta el día de hoy, me la he luchado. (...) He luchado incansablemente cada uno de mis días sin excepción, he luchado por todos los logros que tengo hoy y me lo merezco”, expresó.