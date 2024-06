Este fue el consejo de Jessi Uribe a Nodal tras confirmar su relación con Ángela Aguilar

Jessi Uribe, cuyo nombre completo es Yesid Eduardo Uribe Ordóñez, es un cantante colombiano de música popular y ranchera. Nació en Bucaramanga, Santander, Colombia, el 22 de marzo de 1987. Su éxito más reconocido es la canción “Dulce pecado”, que lo llevó a los primeros lugares de diferentes listas nacionales. Además de ser un gran cantante, Jessi Uribe también adora componer. Cuando toma el lápiz y el papel, escribe sobre sus vivencias o las de sus amigos, transmitiendo el sentimiento de esas experiencias a sus seguidores. Ha tenido la dicha de escribir letras para artistas en diferentes géneros, que se han convertido en éxitos rotundos.

PUBLICIDAD

La historia de Jessi Uribe está marcada por su crianza en un entorno musical. Su padre, Fernando Uribe, era un exitoso cantante de mariachi, y Jessi lo acompañaba a sus presentaciones en una discoteca reconocida de Bucaramanga. Inspirado por su padre, comenzó a cantar desde muy joven en diferentes escenarios, desarrollando su gusto por la música popular y ranchera. A lo largo de su carrera, ha conquistado el corazón de su público con las letras de sus temas.

En el año 2008, Jessi Uribe participó en el popular concurso Latin American Idol, donde fue seleccionado entre 30 mil aspirantes y formó parte de los mejores 50 cantantes de Latinoamérica. Luego, en 2013, llegó a las finales del programa “La Voz Colombia”, ganando reconocimiento por parte de los espectadores.

El estilo musical predominante en las canciones de Jessi Uribe abarca los géneros de música popular y ranchera, con una fuerte influencia del estilo mariachi que trabajó con su padre.

Ahora bien, en una reciente entrevista en el programa Siéntese quien pueda una de las presentadoras le preguntó sobre el tema de Nodal y Ángela sin saber nada sobre el pasado amoroso de Uribe. No obstante, Jessi no se quedó callado y reconoció que a él le pasó lo mismo con Nodal. Incluso, detalló que también fue con una cantante famosa, haciendo referencia a todo lo que se le vino encima cuando se confirmó su relación con Paola Jara.

“A mí ya me pasó, yo ya lo viví. Lo mismo y con una artista también”. Reconoció Jessi Uribe.

Pero eso no es todo, pues Jessi no se contuvo y con base a su experiencia, le dio un consejo a Christian Nodal para que pueda enfrentar las críticas y seguir disfrutando de su nuevo romance: “Que no le pare bolas a las redes sociales”, le dijo Jessi a Nodal.