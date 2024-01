¿Sí hay amor? Laura Barjum confesó cuál es su verdadera relación con el reconocido actor de Caracol

Laura González, también conocida como Laura Barjum, es una destacada modelo que cautivó a muchos con su carisma, participando en Miss Universe y compartiendo contenido a través de las redes sociales. Además de su experiencia en certámenes de belleza, se destacó en ‘MasterChef Celebrity’, donde participó junto a su entonces pareja, Diego Saénz. Después de su separación, tanto Laura como Diego han sido vistos llevando adelante sus vidas sentimentales, y los rumores han crecido señalando que Laura podría tener una relación con el actor David Palacio, un actor emergente que ganó reconocimiento en Colombia por su papel protagónico en la novela ‘Romina Poderosa’; en exclusiva para ‘Lo Sé Todo’ Laura aclaró todos los rumores.

A Laura y a David Palacios captaron las cámaras de ‘La Red’ paseando por las calles de Cartagena y compartiendo lo que simple vista era un momento muy cercano. Pese a que Laura y David aseguraron que solo eran amigos, cada vez son más las acciones que indican que entre ellos existe química y que pueden intentar tener una relación más adelante, para las cámaras de ‘Lo Sé Todo’ Laura afirmó: “¿a quién no le gusta David Palacios? No les puedo decir mentiras, que tal ese churro. Tengo una relación muy especial con él y es una persona con la que he creado un vínculo genuino, que quisiera tener para toda la vida”

David también habló para las cámaras de ‘Lo Sé Todo’ y afirmó que es molesto no poder salir con sus amigas sin que las relacionen románticamente y de nuevo, recalcó que su relación se limita a la amistad, pero que su vínculo se ha ido fortaleciendo con el tiempo que han compartido juntos.