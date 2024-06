“Siempre llega algo mejor”: JuanDa mostró al famoso ciclista que le enseñó a montar bicicleta

Juan David Morales Carranza, conocido en las redes sociales como JuanDa, es uno de los creadores de contenido digital más populares en Colombia. El joven ha capturado la atención de millones de seguidores, a quienes cariñosamente llama ‘comadres’. Desde que comenzó su ascenso en 2016 en plataformas como Twitter y YouNow, su humor, carisma y humildad lo han impulsado a convertirse en una figura pública de gran influencia.

Actualmente, JuanDa cuenta con casi un millón de suscriptores en YouTube, 6,7 millones de seguidores en Instagram y 25.2 millones en TikTok. Además de ser conocido por sus colaboraciones con otros influencers colombianos como Camilo Triana (su expareja) y Sofía Castro, su contenido se distingue por reflejar la perspectiva de una persona común, con frecuentes referencias culturales bogotanas que resuenan con su audiencia.

Recientemente, JuanDa compartió un emotivo y divertido video en su cuenta de Instagram, donde aparece con el ciclista Rigoberto Urán. En el video, JuanDa relató una anécdota personal con su característico buen humor: “Muchachas, y la moraleja es: ‘Siempre llega algo mejor’. Mi papá me abandonó y nunca me enseñó a montar bicicleta, y ¿quién me enseñó a montar bicicleta? ¡Uno de los mejores ciclistas del mundo! Papi, usted no me enseñó a montar bicicleta, y vea quién me enseñó”, dijo entre risas el creador de contenido.

El video muestra al ‘Toro de Urrao’, enseñándole a JuanDa la forma correcta de sentarse en la bicicleta, lo que provocó risas entre los usuarios por la manera cómica en que se comunicaban. La interacción genuina y jovial entre JuanDa y Urán destacó la química y el buen ánimo compartido durante la lección.

Además, el video incluye un momento en que el cantante Ryan Castro aparece compartiendo con JuanDa y el ciclista paisa. En una parte del clip, se ve al joven influencer cantar y bailar junto al reguetonero desde una terraza, añadiendo un toque musical a la experiencia.