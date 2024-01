“Casi me mata el 2024”: JuanDa contó lo que le pasó después celebrar el Año Nuevo

El popular influencer JuanDa ha desatado risas entre sus más de 6.5 millones de seguidores en Instagram después de compartir un video en el que relata un inusual percance que vivió en el primer día del año nuevo, asegurando que el 2024 estuvo a punto de “quitarle la vida”.

En las imágenes publicadas, JuanDa detalla que un descuido mientras dormía le causó una experiencia incómoda y decidió compartir la anécdota con su audiencia. “Parce, me acabo de levantar y casi me mata el 2024 (risas). Literalmente me acosté con esta corbata, parce, y me desperté re ahorcado, como si me estuviera asfixiando”, expresó el creador de contenido en su cuenta personal.

En tono humorístico, JuanDa mostró la corbata alrededor de su cuello y bromeó sobre cómo se despertó con la piel morada. “Mira como estoy de moradito, me levanté así y tengo la parte de acá toda morada. Tengo el pip... morado, no mentira”, continuó riendo. En el audiovisual mostró como la elástica de la corbata le apretó el cuello mientras descansaba, al punto de enrojecerle la piel.

JuanDa El influencer contó en redes lo que vivió a comienzo de año 2024. / Foto: Instagram

El relato cómico provocó una avalancha de comentarios entre los internautas, quienes no dudaron en compartir risas y chistes sobre el peculiar incidente de JuanDa.

“Jajaja, pero como se le ocurre dormir con eso puesto en el cuello”; “Casi te mueres con esa liga”; “Pero qué exagerado, decir que se le puso el cuerpo morado, jajaja”; “Ahora sí me hiciste reír JuanDa”; “Uy, que comienzo de año tan malo, cuídate”; “Casi te mata el 2024″, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

La capacidad del influencer para convertir situaciones cotidianas en momentos divertidos nuevamente demostró su conexión con el público y su habilidad para generar entretenimiento a través de las redes sociales.